Le procès de l’affaire Jonathan Majors Assault se déroule en août après sa première comparution devant le tribunal aujourd’hui

Hollywood est en effervescence comme Jonathan Majors, le nouvel ajout le plus en vogue de MCU en tant que Kang le Conquérant, est entré dans une salle d’audience du Lower Manhattan plus tôt dans la journée. Il s’agit de sa première comparution depuis son arrestation le 25 mars. Majors fait face à des accusations de violence domestique portées par une femme de 30 ans, apparemment l’ex-petite amie de Major, qui aurait subi les abus.







Selon la couverture de Business Insider, Majors lui-même pourrait être victime de fausses allégations et même d’inconduite policière. Selon l’équipe juridique de Majors, la plaignante a admis « qu’elle a pris des factures de sommeil plus tard dans la même nuit – après l’incident présumé et sa sortie en boîte publiquement documentée – avant de s’évanouir dans un dressing, et que c’était Majors qui appelé le 911 le matin du 25 mars. »

De plus, l’équipe juridique de Majors rapporte qu' »un médecin légiste expert a noté que la plaignante n’était visiblement pas blessée dans les vidéos de surveillance d’une boîte de nuit plus tard dans la nuit et que la coupure sur sa tête lorsqu’elle a été traitée le 25 mars était compatible avec une chute et un coup à la tête. – ne pas être frappé au visage. » Les allégations liées à l’étranglement ont également été abandonnées par le procureur. Enfin, l’équipe juridique de Majors rapporte que « des personnes qui ont été témoins de ce qui s’est passé la nuit en question – de l’arrière d’un taxi à New York – ont déclaré et témoigneront que M. Majors a en fait été victime d’abus et que le plaignant a été l’agresseur réel. »







Majors en cour

Les majors ont comparu dans la salle d’audience à 9 heures du matin aujourd’hui, le 20 juin. La conférence de mise en état n’a duré qu’environ trois minutes. Le procès est prévu pour le 3 août à Manhattan, comme le rapporte Variety.

Les accusations portées contre Majors découlent d’une altercation avec la femme qui est présumée être la petite amie de Majors. La femme, qui reste anonyme, affirme avoir subi des blessures mineures à la tête, au cou et au doigt. La victime présumée a obtenu une ordonnance temporaire de protection contre les majors, à la suite de l’incident. L’ordonnance d’interdiction interdit tout contact direct ou tiers entre les deux parties. L’ordonnance restera en vigueur jusqu’au début du procès.

La gravité de la situation était grave car la juge Rachel S. Pauley a rappelé aux majors l’importance de comparaître devant le tribunal à la date prévue. Elle a averti que la conséquence si les majors ne se conformaient pas était la délivrance d’un mandat d’arrêt dans les 48 heures. Alors que cette tempête juridique se prépare, la défense de Majors a été inflexible dans sa position. Le camp des majors a nié avec véhémence tout acte répréhensible de sa part et a publié des SMS et des vidéos dans le but d’établir son innocence.

L’un de ces SMS de la victime présumée de Majors se lit comme suit : « Je leur ai dit que c’était de ma faute d’avoir essayé de saisir votre téléphone », suivi de son affirmation selon laquelle elle avait informé la police que les actions de Majors n’étaient pas une attaque.

L’avocate des majors, Priya Chaudhry, a qualifié l’affaire de « chasse aux sorcières » et a affirmé que la procédure était imprégnée de parti pris. Elle a ensuite souligné comment Majors, un homme noir de 200 livres, est confronté à un système de justice pénale en proie à des préjugés raciaux. Chaudhry a publié la déclaration suivante au nom de Majors avant l’audience :

« Quelques semaines après ces fausses allégations, nous avons fourni au procureur de district la preuve de l’innocence de M. Majors. La semaine dernière, nous avons fourni des preuves supplémentaires convaincantes au procureur de district, prouvant clairement l’agression de Grace Jabbari contre Jonathan Majors et non l’inverse.

« Cette preuve comprend des vidéos de l’attaque frénétique de Mme Jabbari contre M. Majors et de sa fuite. Nous avons également fourni des photographies illustrant les blessures qu’elle a infligées à M. Majors et des photos de ses vêtements déchirés en conséquence directe de la violence de Mme Jabbari. Actions.

« A la suite de cela, nous avons vivement demandé au procureur de district de rejeter immédiatement toutes les charges retenues contre M. Majors et d’engager des poursuites contre Mme Jabbari, la tenant responsable de ses crimes. Bien que nous ayons bon espoir que le procureur de district examine ces documents de bonne foi et qu’il faire la bonne chose bientôt, pour accélérer notre cas, nous avons demandé une date de procès dès que possible.

Le tribunal a fixé la date du procès au 3 août 2023.

La bataille juridique jette une ombre sur la carrière montante des majors

Studios MGM

En dehors de la salle d’audience, les répercussions de cette affaire se font sentir dans tout Hollywood. Majors, qui avaient connu une ascension fulgurante après des performances étonnantes dans des chefs-d’œuvre comme Le dernier homme noir de San Francisco et Pays de Lovecraft, a ressenti la piqûre de ces allégations. Son équipe de relations publiques de la société Lede, ainsi que sa direction, Entertainment 360, ont rompu les liens avec lui. Cependant, WME continue de le représenter.

Sa carrière florissante a été durement touchée car il a été exclu de divers projets, dont le long métrage L’homme de mon sous-sol, et des campagnes publicitaires avec l’armée américaine et l’équipe de la Major League Baseball, les Texas Rangers. Même si n’importe qui est innocent jusqu’à preuve du contraire, l’industrie du divertissement est inconstante et a souvent peur de toute apparence de controverse.

Cette affaire rappelle encore une fois la nature fragile de la renommée hollywoodienne. À l’approche du procès, l’industrie et ses ardents partisans attendent avec impatience de voir comment ce drame juridique se déroulera. Les enjeux sont élevés pour les Majors; une carrière autrefois prometteuse est en jeu alors que le marteau attend de tomber.