Le procès de Kevin Spacey reprend après le rejet partiel des demandes d’Anthony Rapp

Le juge de district américain Lewis A. Kaplan a rejeté l’une des actions en justice contre Kévin Spacey dans le procès de 40 millions de dollars contre l’acteur aujourd’hui, le Presse associée rapports. Le juge Kaplan a rejeté l’allégation d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, déclarant que des éléments reproduisaient l’accusateur Antoine RappL’autre allégation d’agression sexuelle et coups et blessures. Le procès se poursuivra avec la plainte pour voies de fait et coups et blessures qui découle d’un incident présumé survenu en 1986 alors que Rapp avait 14 ans et Spacey 26 ans.





A la barre, Rapp, qui apparaît actuellement sur Star Trek : Découverte, a raconté l’incident aux jurés du tribunal fédéral de Manhattan, leur disant qu’à la suite d’une fête, il regardait la télévision sur un lit dans l’appartement de Spacey. Il a dit que Spacey est entré dans la pièce, l’a soulevé, l’a allongé sur le lit, puis a grimpé sur lui. Rapp a pu s’échapper sous le corps de Spacey, courant vers une salle de bain avant de finalement s’échapper de l’appartement, tandis que Spacey a demandé à l’adolescent s’il était sûr de vouloir partir.

Après avoir lu un New York Times éditorial sur Harvey Weinstein écrit par Lupita Nyong’o, Rapp a décidé de divulguer son expérience avec l’acteur oscarisé. Il a appelé un ami qui travaillait pour BuzzFeed à l’époque, et un article a été publié sans le nom de Rapp. Ce n’était pas la seule allégation révélée à propos de l’acteur lors du #MeTooMovement. Alors que d’autres allégations commençaient à faire surface, Spacey a été renvoyé de Netflix Château de cartesdans lequel il jouait depuis 2013.





D’acteur de renom à notoriété

Spacey fait également face à un procès pour agression sexuelle au Royaume-Uni. En juillet, l’acteur a comparu devant le tribunal pénal de Londres, où il a plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’un chef d’accusation d’avoir poussé une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement. Un procès doit débuter le 6 juin 2023. Toutes les accusations découlent d’incidents survenus entre 2005 et 2013, lorsque Spacey était directeur artistique du Old Vic Theatre.

L’illustre carrière de Kevin Spacey remonte aux années 1980, lorsqu’il est apparu pour la première fois dans Brûlures d’estomac. Dans les années 1990, l’acteur a été casté dans Les suspects habituelset son interprétation de Roger « Verbal » Kint lui a valu son premier Oscar en 1996. Des années plus tard, l’acteur a reçu son deuxième Oscar, pour son interprétation de Lester Burnham dans Sam Mendes. beauté américaine. Pendant qu’il était à la barre, Rapp a témoigné qu’il avait vu certains des films de Spacey, notamment beauté américainenotant la relation entre le personnage de Spacey et un adolescent, était « désagréablement familière ».

Rapp est un acteur qui faisait partie de la distribution originale de Broadway de Locationet apparaît maintenant sur Star Trek : Découverte. Les avocats de Spacey ont affirmé que les allégations de Rapp étaient le résultat de la jalousie de Rapp pour la carrière de Spacey, déclarant que la carrière de Rapp avait souffert du fait qu’il était devenu gay. Rapp a nié cette accusation.