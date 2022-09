Le procès de Johnny Depp contre Amber Heard est transformé en film et sera diffusé gratuitement sur Tubi

Ce n’était peut-être qu’une question de temps avant que cela n’arrive, mais si tôt ? Il est maintenant rapporté qu’un long métrage sortira plus tard ce mois-ci sur la base du procès en diffamation très controversé impliquant Johnny Depp et Ambre Entendu. Au cours de six semaines, le procès télévisé avait mis les deux célébrités sous un jour négatif à différents moments, bien que le verdict à la fin ait été très fortement en faveur de Depp. Chaque acteur avait accusé l’autre de violence conjugale, et le jury a finalement accepté l’affirmation de Depp selon laquelle les allégations portées contre lui avaient été fabriquées.





Parce que le procès avait attiré tant d’attention, il y avait plus qu’assez de drame pour qu’une histoire soit faite. Entrez Tubi, la plateforme de streaming gratuite qui hébergera le nouveau film Prise à chaud : le procès Depp/Heard. Le film recrée le procès et il sera gratuit à regarder sur Fox’s Tubi à partir du vendredi 30 septembre.

Les membres de la distribution ont également été annoncés. Depp sera joué par Mark Hapka (Parallèles, Jours de nos vies) aux côtés de Megan Davis (Seul dans le noir) comme Entendu. L’avocat de Depp, Camille Vasquez, sera joué par Melissa Marty (Poste 19) avec Mary Carrig (Loi et ordre : véritable crime) jouant l’ancienne avocate de Heard, Elaine Bredehoft.

MarVista Entertainment de Fox Entertainment est derrière le film, par Variety. Sara Loman (Secrets dans les bois) réalisé alors que le scénario vient de Guy Nicolucci (Le spectacle quotidien). Il est produit par Brittany Clemons, Angie Day, Marianne C. Wunch, Hannah Pillemer et Fernando Szew. Il est produit par Autumn Federici et Kristifor Cvijetic pour Ninth House.





Le film a été accéléré dans le développement

Selon le directeur du contenu de Tubi, la raison pour laquelle le film arrive si tôt est qu’il a été accéléré dans le développement « pour capturer une vision opportune d’une histoire qui est devenue une partie de l’air du temps culturel, brossant une image unique de ce que des millions de personnes ont regardé jouer fait la une des journaux cet été. »

« Prise à chaud : le procès Depp/Heard est l’un des nombreux films originaux opportuns et culturellement pertinents issus de notre partenariat en pleine expansion et de la liste de films produits en collaboration avec Tubi », a ajouté Hannah Pillemer, vice-présidente exécutive des affaires pour MarVista, dans un communiqué. « Connecter les téléspectateurs à des histoires avec ce genre de monnaie sociale et d’actualité fait de les regarder un must pour tout fan de culture pop ou de drame de célébrités. »

Après s’être rencontré sur le plateau de Le journal du rhumDepp et Heard s’étaient mariés en 2015, bien qu’ils aient divorcé en 2017. Heard avait ensuite allégué qu’elle avait été victime de violence domestique dans un éditorial écrit pour le Washington Post en 2018, un article qui, selon Depp, a causé de graves conséquences. à sa carrière, comme perdre son rôle de Jack Sparrow dans le pirates des Caraïbes série. Cela a incité Depp à poursuivre Heard, demandant 50 millions de dollars de dommages et intérêts, tandis que Heard a contre-poursuivi pour 100 millions de dollars, arguant qu’elle avait été diffamée. Un jury a finalement accordé 15 millions de dollars à Depp, plus tard réduit à 10,35 millions de dollars en raison de la loi de Virginie, tandis que Heard a également reçu 2 millions de dollars.