Le procès de Black Widow pourrait empêcher les frères Russo de réaliser un autre film Marvel

Mauvaise nouvelle pour les fans, Joe et Anthony Russo ont suspendu leur projet de faire un autre film Marvel en raison de la querelle en cours entre Scarlett Johansson et Disney. Les frères Russo entretiennent une longue relation avec Marvel, ayant réalisé certains de leurs plus grands films, notamment, Avengers : Fin de partie et Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver. Mais selon un rapport publié par le Wall Street Journal, les frères et sœurs réalisateurs sont « dans une impasse dans les négociations pour réaliser un autre film Marvel ».

La raison de cette situation est l’incertitude du support de sortie de leur film. Selon le WSJ, Joe Russo et Antoine Russo ne savent pas comment leur prochain film serait distribué et comment ils seraient payés. En juillet de cette année, Johansson a intenté une action en justice contre Disney, alléguant la société d’une rupture de contrat sur Veuve noirediffusion et sortie en salles simultanées de. Johansson a allégué que Disney a publié Veuve noire sur Disney + Premium Access qui a affecté le box-office du film et, à son tour, affecté les revenus de l’acteur nominé aux Oscars.

Scarlett Johansson a été soutenue par plusieurs de ses collègues, dont Kevin Feige et Elizabeth Olsen. Feige lui-même s’est opposé Veuve noire’ stratégie de sortie de s. Patty Jenkins et Gal Gadot n’étaient pas non plus satisfaits de la décision de Warner Bros. de sortir WW84 sur HBO Max, mais ils ont été assez bien rémunérés. Malheureusement, ce n’était pas le cas avec Johannsson. Disney l’a accusée d’être insensible en période de pandémie mondiale après la Veuve noire star a poursuivi l’entreprise.

Alors que la pandémie de Covid ne montre toujours aucun signe de ralentissement et que les grands films hollywoodiens luttent au box-office, Disney pourrait faire aux Russo ce qu’ils ont fait à Johansson. La possibilité que ce scénario se produise est probablement ce qui motive les frères Russo à reconsidérer leur retour MCU. Espérons qu’ils résolvent tous les problèmes qu’ils ont avec Disney, car les fans aimeraient qu’ils dirigent un autre film Marvel.

Quant au projet mystérieux que le couple prévoyait de réaliser, nous ne pouvons que spéculer là-dessus. Sur la base de la filmographie passée de Russo, Marvel les veut très probablement pour un autre méga-blockbuster à égalité avec l’échelle d’un Vengeurs film. Dans le passé, les frères et sœurs ont exprimé leur intérêt à porter le scénario des Quatre Fantastiques, de Wolverine ou de Secret Wars sur grand écran. Et Anthony Russo, dans une interview MTV 2019, s’est penché vers Secret Wars s’ils devaient réaliser un autre film.

« Je n’arrête pas de dire Guerres secrètes parce que c’était l’un des premiers livres dont je suis vraiment tombé amoureux quand j’étais enfant. Cette notion de, vous savez, la narration d’événements, et je pense que c’est en partie la raison pour laquelle nous gravitons si fortement vers ces les films événementiels et ces films d’ensemble, c’est l’idée que vous pouvez contenir autant de personnages différents et autant de points de vue différents et les galvaniser autour d’un point d’histoire est vraiment convaincant pour nous. »

La prochaine entreprise de réalisateur de Russo sera L’homme gris mettant en vedette les idoles d’Hollywood Chris Evans et Ryan Gosling en tant qu’espions de la CIA. L’homme gris marquera la deuxième collaboration du couple avec Netflix après Chris Hemsworth starrer Extraction. Présenté comme le film le plus cher de Netflix, L’homme gris réunira les Russo avec les Capitaine Amérique trilogie et Avengers : guerre à l’infini scribes Christopher Markus et Stephen McFeely. L’homme gris est actuellement en post-production, après avoir terminé le tournage en juillet. Une date de sortie pour l’été 2022 est attendue pour le film. Jusqu’à présent, aucune confirmation n’a été publiée par les Russo concernant leur retour Marvel. Restez connectés pour plus de nouvelles. Cette nouvelle nous vient de l’IGN.

