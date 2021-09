Le procès de Black Widow attriste Benedict Cumberbatch: tout est un peu le bordel

Benedict Cumberbatch est devenu la dernière star de Marvel à intervenir dans le procès de Scarlett Johansson contre Disney. Les Docteur étrange la star était occupée à promouvoir son prochain western, Le pouvoir du chien quand on lui a demandé ce qu’il pensait de la bataille juridique entre Johansson et Disney. Bien que Cumberbatch n’ait pas expressément soutenu le Veuve noire star, il n’a pas non plus critiqué Johansson. Cumberbatch a maintenu une position neutre sans prendre parti.

C’est compréhensible, étant donné que personne ne veut être dans les mauvaises grâces de The Mouse. Cependant, Cumberbatch s’est senti triste de la façon dont Disney a attaqué Johansson après qu’elle ait déposé une plainte. Disney a fait des remarques sur le personnage de Johansson, la qualifiant d' »égoïste » et a qualifié sa tentative de poursuivre en justice de « particulièrement triste et pénible dans son mépris cruel pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19 ». Voici quoi Benedict Cumberbatch a déclaré au Hollywood Reporter lorsqu’on lui a demandé de donner ses deux cents sur la question.

« C’est triste ce qui se passe entre les avocats. Juste le verbiage et les accusations de » Mettez-le dans un contexte de pandémie mondiale « . Tout cela est un peu le bordel. Nous essayons de comprendre quelles devraient être les sources de revenus pour les artistes qui contribuent à l’entreprise d’un milliard de dollars qu’est Disney. Et cela doit être contractualisé. Comment la rémunération normale d’un artiste avec les bonus au box-office, comment ça marche ? C’est un nouveau paradigme, et c’est très complexe. Personne n’a vu cela venir, et personne ne devrait utiliser le recul pour dire : « Eh bien, cela aurait dû être fait. » C’était le premier de ces films qui allait sortir au cinéma pendant la pandémie et qui a été bloqué, bloqué et bloqué. C’est un tout nouveau territoire. «

Cumberbatch fait quelques remarques valables, en particulier comment le modèle de sortie simultanée était un nouveau concept pour Johansson et Disney. Une bonne communication entre les deux parties est tout ce qui était nécessaire pour régler leurs différends. Mais selon un récent rapport, les dirigeants de Disney ont fantôme l’équipe juridique de Johansson lorsqu’ils ont essayé de négocier un nouveau contrat pour leur client. Johansson aurait demandé 100 millions de dollars si Veuve noire devait faire ses débuts sur Disney + et les cinémas le même jour. Le PDG de Disney, Bob Chapek, était occupé à gérer d’autres questions lorsque cela s’est produit. Les personnes qu’il a laissées en charge ont commis une erreur dans leurs relations avec le Veuve noire Star. Par la suite, Johansson a poursuivi Disney pour « rupture de contrat ».

Espérons qu’ils règlent ce gâchis à l’amiable. Quant à Cumberbatch, on le verra ensuite dans Jane Campion’s Le pouvoir du chien. Les Sherlock La star incarnera un éleveur du Montana dominateur et manipulateur, Phil Burbank, dans le film. Le pouvoir du chien a été présenté en première au Festival international du film de Venise 2021 pour des critiques élogieuses. La performance de Cumberbatch est considérée comme la meilleure à ce jour. Le film aura une sortie en salles limitée le 17 novembre 2021, avant d’être diffusé sur Netflix à partir du 1er décembre. Le pouvoir du chien sera probablement un concurrent majeur de la saison des récompenses pour Netflix. Cumberbatch lui-même a une chance de repartir avec un Oscar.

Quant à Scarlett Johansson, elle a signé pour jouer dans le prochain film de Wes Anderson. Ainsi, poursuivre Disney ne s’est pas avéré être un suicide professionnel comme la plupart l’avaient prédit. De plus, elle a reçu le soutien d’Elizabeth Olsen et Kevin Feige. Benedict Cumberbatch reviendra en tant que Sorcier Suprême dans Docteur Strange dans le multivers de la folie l’été prochain. Réalisé par Sam Raimi et avec Elizabeth Olsen, Tom Hiddleston, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez, Docteur Strange dans le multivers de la folie sortie le 25 mars 2022.

