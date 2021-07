Le procès d’Activision Blizzard accuse l’éditeur de harcèlement sur le lieu de travail

Avertissement de contenu : Veuillez noter que l’article suivant et les sources liées à l’intérieur détaillent des sujets tels que la discrimination, le harcèlement sexuel et le suicide.

Activision Blizzard, l’éditeur de franchises comme Call of Duty et Overwatch, est poursuivi pour des incidents de discrimination et d’inconduite sur le lieu de travail, affirmant que l’entreprise supervise une culture de « frat boy ». Le dossier de 29 pages, tel que rapporté par Bloomberg Law, parle de divers cas d’inconduite, y compris le «harcèlement sexuel» d’employées.

Le procès a été déposé par le California Department of Fair Employment and Housing, une organisation d’État chargée « d’enquêter et de poursuivre les actions en matière de droits civiques » et il allègue une « culture omniprésente de la fraternité sur le lieu de travail » et cite un certain nombre d’exemples troublants.

Il allègue que les femmes doivent « continuellement repousser les commentaires et avances sexuels non désirés de leurs collègues masculins et superviseurs » et fait également allusion à des cas de « tâtonnements ». Certains des exemples deviennent de plus en plus inquiétants, comme celui connu sous le nom de « cube crawl » dans lequel « les employés masculins boivent de grandes quantités d’alcool en « rampant » dans les différentes cabines du bureau et adoptent souvent un comportement inapproprié envers les employées. ”.

Le procès se poursuit avec des allégations plus alarmantes, notamment des exemples de discrimination fondée sur le sexe et la race, de comportements dégradants et bien plus encore. Il ajoute que, bien que des plaintes aient été déposées en interne dans l’entreprise – y compris directement auprès du patron de Blizzard J. Allen Brack – les « accusés n’ont pas pris de mesures correctives efficaces en réponse à ces plaintes ».

Le département californien de l’emploi et du logement équitables demande un procès devant jury. Cependant, en réponse à la poursuite, Activision Blizzard a fourni une déclaration à The Verge, la décrivant comme « un comportement irresponsable de la part de bureaucrates de l’État irresponsables qui chassent nombre des meilleures entreprises de l’État de Californie ». Vous pouvez lire sa réfutation complète ici.