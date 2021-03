Le problème du rythme circadien: ce que c’est d’avoir un corps qui vous demande de dormir pendant la journée et vous tient éveillé toute la nuit

Le rythme circadien détermine le fonctionnement physiologique de notre corps. Mais, loin d’être homogène, il existe des différences intéressantes entre les personnes. Parmi eux, l’existence de gens du matin et du soir.

Cela fait référence aux personnes qui se sentir plus actif le jour ou la nuit, respectivement. Ce n’est pas seulement une question d’habitudes, mais il a un bagage génétique et physique. De plus, cela a également un certain nombre de conséquences importantes pour notre santé.

Hiboux et alouettes: les gens du soir et du matin

Oui, il y a une différence entre les personnes qui se sentent plus actives la nuit et celles qui le font le jour. À tel point qu’il existe un terme familier pour les différencier: alouettes et hiboux. Il y en a aussi une plus technique: matin et soir. Alors que les premiers sont plus actifs le matin, les seconds le font lorsque le jour tombe.

Le gens du matin Ils ont tendance à se réveiller facilement le matin et à commencer leur activité facilement, rapidement. Au fil de la journée, leurs performances diminuent. Dans des circonstances normales, ils s’endorment facilement la nuit et se sentent souvent fatigués par le manque de soleil.

Au contraire, les gens du soir Il faut plus d’efforts pour se réveiller complètement, se sentir paresseux et maladroit le matin. Au fur et à mesure que la journée avance, ils se sentent plus lucides et plus agiles mentalement. Lorsqu’il s’agit d’aller au lit, la nuit, ils restent actifs plus longtemps et il peut prendre du temps pour s’endormir, bien que ce ne soit pas décisif.

En général, ces deux habitudes obéissent à deux chronotypes. Un chronotype est ce que l’on appelle un cycle circadien spécifique, adhérant à un rythme spécifique. Les chronotypes déterminent de nombreux aspects comportementaux et physiologiques (tout est lié, après tout). Ceux-ci ne sont pas statiques et dépendent de notre propre cycle circadien.

L’horloge interne qui détermine tout

Toutes choses vivantes nous avons une horloge interne qui détermine le fonctionnement circadien, c’est-à-dire environ 24 heures par jour. Cette horloge marque les rythmes quotidiens, mais aussi sur le long terme. Cette montre a un fonctionnement interne, dans une certaine mesure indépendant, mais elle est ajustée chaque jour par certains stimuli. Le principal d’entre eux est la lumière du soleil.

Pour fonctionner, le rythme circadien active un cascade d’activités qui affectent différents organes de différentes manières. Par exemple, le pancréas sécrète plus d’insuline pendant les heures de la journée, qui devraient être celles où nous mangeons, et travaille plus lentement la nuit, lorsque nous ne devrions pas avoir besoin de manger.

La pièce principale du rythme circadien est mélatonine, une hormone chargée de contrôler ces cascades métaboliques dont nous parlions ou, en d’autres termes, de contrôler le comportement de notre corps. Cela affecte également notre attitude et notre humeur, bien sûr.

Que se passe-t-il lorsque notre rythme est décalé?

Comment un chronotype est-il acquis? En général, notre rythme circadien est adaptatif. Cela signifie que nous pouvons le mouler selon nos besoins. De quelle manière? Nous obligeant à certaines heures. Ce n’est pas une tâche facile, comme nous le verrons maintenant, mais avec le temps ce rythme biologique s’adapte et bouge. Ainsi, une personne du matin peut devenir une personne du soir. La ségrégation de la mélatonine modifiera votre horaire et des ajustements seront faits pour d’autres types de stimuli.

Le soleil, qui inhibe la sécrétion de cette hormone, peut poser un problème d’adaptation, mais nous avons des mesures pour éviter la lumière du jour dans nos maisons. Bref, on peut adapter ce rythme presque sans complications, au-delà du passage d’une période d’adaptation. Et que se passe-t-il pendant cette période d’adaptation? Ou, en d’autres termes, que se passe-t-il lorsqu’un rythme circadien est déréglé?

À court terme, les personnes avec un chronotype dépareillé souffrez de symptômes de fatigue et de maladresse, prenez des décisions impétueuses et peu réfléchies. Dans ses stades les plus aigus, il y a des sautes d’humeur et une dépression précoce peut survenir. Une autre question plus importante, comme on peut l’imaginer, apparaît au niveau physiologique. En effet, ne pas suivre notre rythme circadien peut affecter le métabolisme de plusieurs manières.

Entre autres, elle affecte diverses maladies inflammatoires ou problèmes métaboliques de toutes sortes, notamment le diabète, l’accumulation de graisse, les maladies coronariennes ou le syndrome métabolique. Chez les animaux, on sait que perturber le rythme circadien ça finit par être mortel. Pour les humains, les réponses ne sont pas meilleures. Bien sûr, cela nous amène à la question avec laquelle nous avons commencé: tout le monde n’a pas le même chronotype.

La différence entre nocturne et diurne

Certaines études, comme celle menée par l’Université de Grenade, indiquent qu’il n’est pas acceptable de forcer des personnes ayant un certain chronotype à travailler en dehors de leur horaire «naturel». Comme nous l’avons dit, cela peut affecter votre capacité à prendre des décisions, en raison d’un manque de contrôle cognitif qui provoque l’impulsivité, pour ne prendre qu’un exemple. Mais si les gens peuvent choisir leur heure d’activité en adaptant leur rythme circadien, pourquoi cela poserait-il un problème?

Parce qu’en réalité, il n’est pas toujours possible de s’adapter facilement. En premier lieu, comme le merlan qui remue la queue, il existe des différences de personnalité entre les gens du matin et du soir, et celles-ci favorisent une habitude, comme le montre cette étude du Complutense de Madrid. Qu’est-ce qui est venu en premier la poule ou l’œuf? La réponse n’est pas si importante car, en fin de compte, ce qui compte vraiment, c’est le comportement que les gens adoptent.

D’autre part, il y a aussi une autre question d’ordre génétique. Le gène CLOCK, de Cycles de sortie de la locomotive circadienne Kaput, code une protéine impliquée dans la régulation des rythmes circadiens et a été identifiée par le groupe de Joseph Takahashi en 1997. Fait intéressant, une mutation associée à ce gène a été trouvée en 2008 dont l’effet se manifeste dans la personnalité de la personne, plus docile et accommodante .

Le gène CLOCK prédispose notre chronotype au matin et au soir. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous adapter à un autre rythme, mais que nous avons une certaine tendance. Ce gène a également été lié à des problèmes de développement cognitif, d’obésité et d’autres problèmes métaboliques. En conclusion, il est clair que notre rythme circadien est bien plus qu’une série de comportements ajustables. Il existe une série de modèles prédéfinis qui nous font tendre vers l’une ou l’autre phase de la journée. Et, bien plus important encore, ces caractéristiques sont sans aucun doute liées à notre santé.

Images | Unsplash