Le problème des 3 corps : quand est-ce qu’il est diffusé sur Netflix et de quoi s’agit-il ?

WATER FLEX Bassin pour aquabike Fit's Pool avec WR3 inclus

Bassin pour aquabike Waterflex Fit's Pool avec un aquabike WR3 inclus - Modèles WX-FITSPOOL2 + WX-WR3 Pour faire de l'aquabike sans piscine Le bassin auto-portant d'aquabiking Le Fit's Pool est un bassin auto-portant démontable qui associe la simplicité d'installation d'un spa, à un équipement d'aquafitness. Il permet à ceux qui n'ont pas de piscine de découvrir le plaisir de l'aquafitness. Sa structure modulaire composée de panneaux latéraux en mousse isolante haute densité lui confère une exceptionnelle rigidité. De l'aquabike à volonté Ce bassin ultra-compact d'aquabiking permet de créer un espace supplémentaire dédié au fitness aquatique et au Wellness. Ce petit bassin peut être positionné sur votre terrasse, garage ou local existant. Il vous permet de profiter de séances de remise en forme aquatique toute l'année à très faible coût ! Ce concept de bassin intérieur avec assemblage sans outil permet un espace suffisant et confortable pour la pratique de l'aquabike jusqu'à deux personnes. Ses dimensions réduites permettent d'être à l'aise lors de votre séance d'aquabike ou d'aqua-training tout en limitant l'encombrement extérieur puisqu'il ne mesure que 1,84 m de côté. Guère plus grand qu'un lit 2 places. Aquabike WR3 inclus Avec ses multiples réglages qui s'adaptent à toutes les morphologies, le WR3 est l'aquabike idéal pour un usage en piscine privée. Créez-vous une routine cardio à votre rythme tout en ménageant vos articulations. Semaine après semaine, la circulation dans vos jambes s'améliore, vos jambes s'affinent, votre rythme cardiaque s'équilibre. Conçu pour un usage quotidien, le WR3 associe la résistance douce de ses pédales Aquaspeed 2 à une grande fluidité de pédalage. Vous apprécierez sa stabilité, sa poignée de transport et son drainage express qui rendent sa manipulation facile. AVANTAGES Dimensions compactes 184 x 184 x 128 cm Bassin autoportant Contrôle digital centralisé Chauffage de l'eau jusqu'à 42°C Pompe de filtration Bain bouillonnant Eclairage LED Couverture isotherme sécurisée Peut contenir jusqu'à 2 aquabikes Hauteur d'eau idéale 120 cm Bloc moteur tout-en-un : Chauffage, filtration, bulles relaxantes Montage facile en 1h Objectif Ce bassin ultra-compact d'aquabiking permet de créer un espace supplémentaire dédié au fitness aquatique et au wellness. Une nouvelle activité pour booster votre fréquentation et vous démarquer. Bassin fitness et détente Bassin autoportant démontable Bloc moteur ultra-compact intégrant un système de filtration et de chauffage de l'eau ainsi qu'un générateur de bulles Structure ultra-rigide de panneaux en mousse isolante Un aquabike WR3 inclus Pour qui ? Clubs de fitness Il offre un espace supplémentaire dédié à l'Aquafitness, et permet d'offrir un service nouveau avec des séances d'aquabike. Les Clubs de fitness sans piscine peuvent maintenant proposer de la remise en forme aquatique et créer une zone spécial aquafitness. Kinésithérapeutes Pour intégrer de la rééducation aquatique et...