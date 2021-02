Le problème de dérive devient courant sur les contrôleurs PS5

Celui qui était jusqu’à présent un mal exclusif des joycons Switch passe au système Sony. La dérive sur les contrôleurs PS5 est quelque peu isolée, pour l’instant.

Tous ceux qui ont essayé Dual Sense ont été surpris par les sensations qu’il transmet aux mains. Des jeux comme Demon’s Souls nous font ressentir le poids et les coups, cependant, peu importe le nombre de bonanzas accompagnant cette commande. La dérive sur les contrôleurs PS5 commence à faire surface.

Oui, les coupables, de Kotaku, ils rapportent que le phénomène de «dérive», un problème qui était patent dans les joycons Nintendo Switch, commence à être courant dans les commandes de la nouvelle console Sony. Certains utilisateurs des réseaux sociaux se plaignent du problème et il semble que Sony ne propose pas non plus beaucoup de solutions.

Ce problème est que les sticks du contrôleur envoient des signaux erronés à la console. Cela peut se refléter dans le fait que les personnages se déplacent sans que nous touchions le contrôleur ou le bâton faisant résistance au côté opposé vers lequel nous le dirigeons.

D’une part, il y a des utilisateurs qui sont sortis après une courte période d’utilisation (ce qui pourrait impliquer que c’est une faute d’usine ou quelque chose d’isolé) mais d’autres ont inondé Reddit avec des problèmes similaires.

Sony, pour sa part, ne semble pas disposé à récupérer les commandes pour une réparation gratuite. Au lieu de cela, il choisit de rembourser l’argent de la télécommande et selon quels cas. Dans tous les cas, il s’agit d’informations collectées auprès du SAT des États-Unis et peuvent être davantage prises en compte dans le cas européen.

Sur près de 4,5 millions de consoles vendues, le problème de dérive pointe à 2%. Ce n’est pas quelque chose d’anecdotique, ni assez répandu au point de jeter ses mains à la tête. Mais si vos contrôles commencent à faire des choses étranges, vous avez peut-être été maudit par ce problème.