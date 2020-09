Le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk montre ses excellentes performances sur Xbox One S et Xbox One X

Nous sommes déjà entrés dans le mois de septembre et avec lui l’indication que nous sommes très proches d’entrer dans la nouvelle génération de consoles, avec l’engagement de Microsoft Xbox Series X à continuer à parier sur le matériel de jeux vidéo dans les années à venir.

Mais cela ne signifie pas que nous n’avons pas de versions intéressantes sur Xbox One, puisque des jeux comme le nouveau Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ont commencé à être lancés à partir de ce mois-ci et jusqu’à l’arrivée de la Xbox Series X, nous avons des heures et des heures. jeu en attente.

Le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk fonctionne très bien sur Xbox One

Ce nouveau titre compile deux remasters d’une saga que nous n’avons pas vu de cheveux dans l’industrie depuis longtemps et qui a débarqué sur le marché il y a quelques jours à peine, obtenant de bons scores dans des analyses comme celle que nous avons faite sur ce site.

Et est-ce que le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk semble être une merveille technique qui fait bon usage des consoles que nous avons actuellement, puisque grâce à une vidéo publiée sur la chaîne VGTech, nous pouvons clairement voir comment ces jeux Ils ont d’excellentes performances sur Xbox One S et Xbox One X, réussissant à maintenir 60 images par seconde de manière très solide, bien que dans la console à faible consommation, vous puissiez voir un moment avec des baisses mais de manière très légère et cela n’affecte pas du tout l’expérience de jeu.

Sans aucun doute, ce Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 est l’un des premiers grands lancements de cette dernière étape de l’année et ce n’est que le début de ce qui viendra d’ici à ce qui reste jusqu’au début de 2021.