Le prix Turing, considéré comme le «prix Nobel d’informatique», est destiné aux créateurs de la base sur laquelle sont basés les compilateurs.

Alfred Aho et Jeffrey Ullman Ils ont été les lauréats du prix Turing 2020, considéré comme le «prix Nobel de l’informatique». Les deux chercheurs, pionniers dans le développement de la technologie des compilateurs et des langages de programmation, ont reçu ce prix prestigieux de l’Association for Computing Machinery (ACM) et doté d’un million de dollars.

La collaboration entre Ullman et Aho a débuté en 1967 alors qu’ils étaient au Bell Labs, le centre de recherche historique d’AT & T. Les deux enseignants ont aidé à décrire le technologie du compilateur et ouvrir la porte à la traduction de programmes de haut niveau en codes machine de bas niveau.

Pionniers des algorithmes modernes

Jeffrey Ullman est actuellement professeur émérite à l’Université de Stanford et directeur de la société d’apprentissage en ligne Gradiance. Parmi les réalisations nommées par l’organisation qui a décerné le prestigieux prix Turing, il y a le développement de deux manuels 1974 ‘La conception et l’analyse des algorithmes informatiques’ et ‘Principes de conception de compilateurs’, ce dernier bien connu pour sa mythique illustration de couverture où apparaît un chevalier combattant un dragon.

Pendant des décennies, Ullman et Aho ont été les plus grands experts en compilation au monde. Ce processus où, par exemple, des langages comme C ++ sont traduits dans un langage de niveau inférieur que les machines peuvent comprendre et exécuter.

«Aho et Ullman ont établi des idées fondamentales sur les algorithmes, les langages formels, les compilateurs et les bases de données, qui ont joué un rôle fondamental dans le développement du paysage actuel de la programmation et des logiciels», explique Jeff Dean, vice-président de Google AI.

«Jeffrey Ullman, avec son collaborateur Alfred Aho, a fait contributions pionnières à notre compréhension des algorithmes fondamentaux et la conception et la mise en œuvre de langages de programmation », a déclaré Marc Tessier-Lavigne, président de l’Université de Stanford où Ullman est professeur.

Certains des étudiants d’Aho et Ullman ont occupé des postes de premier plan dans des entreprises technologiques. Parmi eux, on peut trouver, par exemple, Sergey Brin, co-fondateur de Google, qui était l’un des doctorants d’Ullman.

