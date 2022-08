Le prix pour afficher un jeu lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom en direct est indiqué ci-dessous.

Selon Gamescom, une bande-annonce d’une minute dans Opening Night Live vaut 125 000 € (environ 127 600 €). Il en coûte autant aux « partenaires » (c’est-à-dire aux sponsors) pour réserver une place dans la diffusion Web d’ouverture de Geoff Keighley, qui l’année dernière a duré deux heures et a présenté plus de 30 jeux.

Les sponsors payant pour que leurs jeux soient mis en avant dans une vitrine importante comme Opening Night Live ne sont pas rares. Vous avez peut-être remarqué certains jeux qui continuent à apparaître dans un effort de marketing clairement déterminé si vous avez regardé quelques flux en direct de ce type (je vous regarde, Blanks Block Party).

Le coût de ce parrainage est inhabituel, car la Gamescom publie les coûts des bandes-annonces Opening Night Live sur un portail B2B ouvert au public, comme l’a remarqué Lex Luddy de Start Menu. Un spot de 30 secondes coûte 85 000 €, tandis qu’un spot de 90 secondes, qui coûte 165 000 €, offre le meilleur rapport qualité-prix.

Pour en savoir plus sur les prix et la proportion de parties sponsorisées dans Opening Night Live, j’ai contacté Keighley et Gamescom. Gamescom a refusé de fournir une réponse particulière mais a noté que la plupart des titres présentés lors de l’événement sont gratuits. La majorité des jeux sont des inclusions éditoriales lors d’autres événements, comme notre propre PC Gaming Show, et d’autres sont parrainés par des entreprises. Selon mon collègue Evan Lahti, rédacteur en chef mondial de PC Gamer, ces événements coûtent des centaines de milliers de dollars à produire car ils doivent payer pour les artistes, les caméras, le temps de studio, les animations graphiques, l’équipe, les déplacements et, comme nous a fait un an, un robot animatronique pour co-animer l’émission.

Même si le coût d’une place sur Opening Night Live peut sembler élevé, ce n’est pas le prix total d’une participation à un salon important comme la Gamescom. Cette année, il est exclusivement accessible aux « partenaires » qui sont déjà présents à l’événement coûteux Gamescom en personne. Un « stand terrasse » sur le sol de l’exposition, qui est le choix le moins cher pour présenter un jeu aux consommateurs, coûte 149,50 € par mètre carré d’espace, mais vous bénéficiez d’une petite remise si votre stand occupe plus de 500 ou 1 000 mètres carrés.