Le prix du Xbox Live Gold et du Xbox Game Pass augmentera dans plusieurs pays

Parfois cela arrive, et c’est inévitable, Microsoft augmente le prix de ses abonnements à la fois au niveau mondial et dans certains pays. Ce n’est pas la première fois que nous voyons une augmentation de prix pour Xbox Live Gold, peut-être si c’est la première fois que je me souviens d’une augmentation pour Xbox Game Pass à la fois en mode normal et dans la version Ultimate.

Nous pouvons donc aujourd’hui confirmer que les deux abonnements auront une augmentation de prix en octobre prochain. Pour le moment, nous savons que cette augmentation de prix atteindra le Mexique et le Chili, et de manière prévisible vers un autre pays d’Amérique latine. Pour le moment, aucune augmentation n’a été annoncée pour aucun territoire européen, bien que je ne l’exclus pas.

Le prix du Xbox Live Gold et du Xbox Game Pass augmente

Nous connaissons cette information grâce au fait que certains utilisateurs reçoivent un e-mail officiel de Microsoft dans lequel ils avertissent de l’augmentation des prix. Ceci est l’e-mail officiel qu’ils ont reçu.

Le 20 octobre 2020, votre taux d’abonnement récurrent Xbox Live Gold de 3 mois passera de 349 € MXN à 419 € MXN en raison de changements dans les conditions de négociation. Ce nouveau prix standard vous sera facturé périodiquement, à moins que vous ne choisissiez d’annuler votre abonnement avant le prochain paiement prévu à partir du 20 octobre 2020, qui se trouve sur la page de votre compte. Ne pas annuler l’abonnement implique d’accepter le changement de prix.

Si vous voulez savoir comment les choses se passeraient, c’est ainsi que ce sera pour le Mexique, une hausse générale d’au moins 15%.