Le prix des abonnements Twitch baissera dans chaque pays

Le Petit Marseillais Les P'tits Bonheurs Douche Crème Au Pays Du Miel Et Une Nuit 250ml

Parce que, chaque jour, il est essentiel de s'offrir sa petite touche de bonne humeur, Le Petit Marseillais a créé pour vous la collection de douches Extra-Doux « Les P'tits Bonheurs ». Hautes en couleurs et généreusement parfumées, elles deviendront vite vos indispensables petits rayons de soleil dans la salle de bain ! Partez pour un voyage ensorcelant « Au Pays du Miel & Une Nuit » avec le gel douche hydratant au miel doré des Alpes de Haute-Provence. Sa mousse légère et son parfum enchanteur apporteront volupté et féérie à votre douche ! Le Miel a été récolté dans les Alpes de Haute-Provence. Précieux élixir, le miel est apprécié pour son parfum riche et gourmand.