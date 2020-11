Le prix demandé pour No Time to Die Streaming Rights était bien plus élevé que ce qui avait été signalé initialement

Rumeurs d’une sortie en streaming pour la prochaine aventure Bond Pas le temps de mourir refuser de mourir. Alors que des rapports antérieurs affirmaient que MGM cherchait 600 millions de dollars pour les droits de diffusion du film, avec Apple TV + et Netflix offrant des offres, de nouveaux rapports indiquent que le studio veut en fait plus de 800 millions de dollars pour le dernier 007. aventure. Sans surprise, il n’y avait aucun preneur.

Au milieu des circonstances mondiales en cours et des fermetures de cinémas, le studio pourrait éventuellement céder et chercher à magasiner le film pour une sortie en streaming. En fin de compte, si la décision finale doit être approuvée par les producteurs de la série James Bond Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, dont les réflexions générales sur la question ont été résumées par un producteur anonyme; « C’est l’oie d’or de MGM, mais c’est l’oie de platine des Broccolis. »

No Time to Die a subi plusieurs retards et devait initialement sortir en novembre 2019. Si cela ne suffisait pas déjà, le réalisateur Cary Joji Fukunaga a récemment admis que le film pourrait être retardé encore plus si les choses ne s’améliorent pas. « Je pense qu’il y a toujours le potentiel de ça. » il a dit. « Je regarde cela sans émotion en ce moment … Il se passe tellement de choses plus importantes. J’ai des amis qui perdent des entreprises, des restaurants et d’autres amis qui ont perdu des membres de leur famille. »

Allant de pire en pire, des rapports récents ont révélé le coût élevé des retards de films, avec des prêts contractés par MGM pour Pas le temps de mourir coûtant au studio 1 million de dollars par mois en intérêts. MGM a financé le film avec un prêt important, ce qui est typique de nombreux films à gros budget, mais les retards continus de sortie ont signifié que les intérêts commencent à s’accumuler et ne seront pas remboursés tant que le film n’apparaîtra pas sur les écrans. «MGM souffre», a déclaré Hal Vogel, PDG de Vogel Capital Research.

«À l’heure actuelle, tous les grands distributeurs ont une pile de films coûteux inédits. La pile grossit de jour en jour. Ces films sont des stocks. Ils sont assis là sans retour sur leur investissement. Même avec des taux d’intérêt bas, les frais d’intérêt s’accumulent. Donc, suivre la voie du streaming n’est pas si fou. Vous avez dépensé de l’argent. Et vous ne le récupérerez pas de sitôt. «

Il n’est donc pas étonnant que MGM joue avec l’idée d’une sortie en streaming pour le film. Avec d’autres films tentpole tels que Wonder Woman 1984 en faisant ce saut, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que James Bond ne fasse de même.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge, Pas le temps de mourir reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond ayant maintenant quitté le service actif. Il est approché par Felix Leiter, son ami, et un officier de la CIA, qui sollicite son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, James Bond doit faire face à un danger comme le monde n’a jamais vu auparavant.

Le film mettra en vedette la dernière apparition de Daniel Craig en tant qu’agent secret emblématique. Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz et Ralph Fiennes reprennent leurs rôles des films précédents, avec Lashana Lynch, Ana de Armas et Rami Malek rejoignant le casting principal. Pas le temps de mourir est actuellement programmé pour ouvrir dans les salles le 2 avril 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter. Cela nous vient du LA Times.