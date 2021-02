Le prix de la normalité nationale correspond aux règles strictes de quarantaine de voyage Covid-19, prévient le directeur clinique national de l’Écosse

Le directeur clinique national de l’Écosse a averti que le prix de la normalité nationale était des règles strictes de quarantaine de voyage pour tous les voyageurs revenant dans le pays, alors que le Premier ministre Nicola Sturgeon dévoilait de nouvelles mesures Covid-19.

S’adressant à BBC Breakfast, le directeur clinique national du pays, Jason Leitch, a soutenu les nouvelles mesures, les considérant comme cruciales pour garantir que de nouveaux cas et souches de virus ne sont pas importés dans le pays.

Le prix est des restrictions de voyage internationales pour retrouver la normalité nationale.

Avertissement sur les dangers de ne pas franchir cette étape, Leitch a expliqué comment «Peu importe la géographie que vous utilisez. Peu importe les frontières nationales. Le virus s’en fiche. »

Les nouvelles restrictions verront l’Écosse introduire un «Beaucoup plus complet» et « Gestion de la quarantaine », obliger toute personne arrivant dans le pays à dire d’où elle vient et, s’il s’agit d’un pays non britannique, à s’isoler dans un hôtel.

Leitch a réitéré les appels précédents de Sturgeon au Premier ministre Boris Johnson pour qu’il adopte une approche similaire, car les règles seront plus complexes et potentiellement moins efficaces s’il ne s’agit que d’une proposition à l’échelle de l’Écosse.

Jusqu’à présent, le gouvernement britannique n’a soutenu que la mise en quarantaine des personnes arrivant des 33 pays de la soi-disant « liste rouge » des pays à haut risque dans les hôtels. Johnson et son équipe n’ont donné aucune indication que ces plans seront étendus dans un proche avenir.

Le Royaume-Uni est actuellement sous confinement national, les quatre pays imposant des restrictions sévères alors qu’ils luttent contre une augmentation des infections en raison de nouvelles souches qui sont entrées dans le pays. Depuis le début de la pandémie, le Royaume-Uni a signalé 3,8 millions de cas de virus et 106 564 décès dus à Covid-19.

