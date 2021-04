Le prix de Bajaj Chetak a augmenté à Rs 1,43 lakh, les réservations pour le scooter électrique ont de nouveau été fermées

15 avr.2021 19:02:37 IST

Le scooter électrique Bajaj Chetak a reçu sa deuxième hausse de prix en 2021. Lancé en janvier 2020 à un prix de départ de Rs 1 lakh, la gamme Bajaj Chetak commence maintenant à Rs 1,43 lakh (ex-showroom), soit un bond de près de Rs 28 000 par rapport à son prix avant la dernière hausse. Plus tôt cette année, le prix de départ du Chetak a été augmenté de Rs 15000, donc la gamme a commencé à Rs 1,15 lakh, mais la deuxième hausse a eu un impact significatif sur le prix de l’e-scooter de Bajaj, qui n’est actuellement en vente que dans deux Indiens. villes – Bengaluru et Pune.

Avec cette randonnée, le Bajaj Chetak coûte désormais plus cher que le scooter électrique Ather 450 Plus et se rapproche du scooter électrique Ather 450X – qui a un prix ex-salle d’exposition de Rs 1,56 lakh à Pune – en termes de prix. Étant donné que le prix de Rs 1,43 lakh est pour la variante de base Urbane, il est prudent de dire que le prix du Chetak Premium de haute spécification sera plus proche de la marque Rs 1,50 lakh. Cependant, la société n’a pas révélé si elle avait apporté des modifications ou des ajouts au Chetak qui pourraient être l’un des facteurs de la hausse des prix.

Les réservations pour le Bajaj Chetak ont ​​été suspendues en 2020 alors que l’entreprise était aux prises avec des complications causées par la pandémie COVID-19. Les réservations en ligne ont été rouvertes le 13 avril – à l’occasion de Gudi Padwa – pour des clients potentiels à Bengaluru et à Pune, mais ont de nouveau été fermées en moins de 48 heures car Bajaj a déclaré avoir reçu « un grand nombre de commandes confirmées ». Le Chetak est épuisé pour le premier trimestre de l’exercice 2022 et, dans un communiqué, Bajaj a déclaré qu’il « examinera la situation de l’approvisionnement et annoncera la prochaine série de réservations » alors qu’il continue de lutter contre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement.

Les concessionnaires proposent actuellement une période d’attente de un à deux mois pour les clients ayant une réservation confirmée et s’attendent à ne prendre de nouvelles commandes pour le scooter électrique qu’après juin.

Parlant de l’état actuel du Chetak, Rakesh Sharma, directeur exécutif de Bajaj Auto Ltd., a déclaré: «Les perturbations provoquées par le COVID-19 l’année dernière ont entraîné une longue période d’attente involontaire, mais malgré cela, nous avons vu très peu d’annulations de réservations. Nous sommes conscients que les clients aimeraient recevoir des livraisons précoces de Chetak et commencer à en profiter dès que possible, c’est pourquoi nous avons dû prendre la décision difficile de clôturer les réservations en raison des incertitudes persistantes de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, nous nous efforçons de résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement au plus tôt, de rouvrir les réservations et de nous déplacer dans plus de villes au cours du prochain trimestre. »

Le Chetak est équipé d’un moteur électrique de 3,8 kW / 4,1 kW (puissance continue / crête), qui est alimenté par une batterie lithium-ion. L’autonomie est fixée à 95 kilomètres en mode Eco (85 kilomètres en mode Sport), et la société affirme qu’une charge complète prend cinq heures. La batterie du Chetak est couverte par une garantie de trois ans / 50 000 kilomètres.

En termes de fonctionnalités, le Chetak Premium haut de gamme bénéficie de plusieurs options de couleurs métalliques, d’un frein à disque avant, d’un siège différent et de roues au fini métallique. Le Chetak Urbane, quant à lui, est disponible en seulement deux couleurs et dispose d’un frein à tambour à l’avant.

Bajaj a de nouveau ouvert et fermé les réservations pour le Chetak, à un moment où d’autres fabricants de scooters électriques font des percées sur de nouveaux marchés. Ather Energy a déjà commencé ses opérations dans plusieurs villes indiennes, et Ola Electric cherche à faire une grande entrée dans le secteur avec le lancement de son premier scooter électrique d’ici le milieu de 2021.

.

