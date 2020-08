Le prix absurdement élevé d’un magasin PS5 à

Bien que les chances soient minces, si la valeur est atteinte, cela placerait les joueurs dans une situation très compromettante.

Prix? Date de sortie? Ces deux sont aujourd’hui les principaux enjeux que les entreprises aiment Sony et Microsoft ils doivent essayer, puis les deux PS5 Comment Xbox série x ils restent sur un spectre totalement inconnu – au-delà d’une marque de novembre pour l’arrivée de la Xbox Series X -. Cependant, cela n’empêche pas certains magasins de démarrer lister les deux produits dans leurs systèmes, et dans certains cas avec des résultats au moins «dérangeants».

PS5, près de 1000 euros?

Cela dit, nous vous laissons ensuite avec une image de la liste du magasin allemand OTTO (via En jeu), qui a déjà PS5 sur votre système informatique:

Comment pouvons-nous vérifier, la boutique OTTO Liste PS5 à un prix absurdement élevé de 974,79 euros. Malgré la particularité des données, nous n’avons pas d’autre alternative que de penser que cela doit être une sorte de espace réservéCar la mauvaise expérience de PlayStation avec le lancement de la PS3 il y a quelques années ne semble pas laisser la place à la société japonaise de préparer un autre épisode dans lequel les joueurs transpirent pour payer leur matériel.

De même, en cas de doute, nous prévoyons que Sony n’a pas encore annoncé de prix pour PS5. En fait, hier, nous savions que la principale raison pour laquelle la société japonaise – en plus aussi Microsoft – Il n’a toujours pas précisé le prix et les aspects de date de lancement de sa nouvelle console étaient, principalement, parce que en raison du coronavirus, elle ne pouvait pas être sûre de tenir ce qu’elle avait promis. Dans l’article suivant, vous trouverez plus de détails à ce sujet:

En fin de compte, nous nous souviendrons qu’hier nous en avons appris davantage sur Ratchet & Clank: Rift Apart, qui doit être l’une des principales perles de la PS5 à son arrivée sur le marché. De telle manière, dans ce lien Vous trouverez plus d’informations sur les performances du jeu d’Insomniac Games en dans cet autre vous ferez de même avec son gameplay et ses paramètres.

