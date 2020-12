le prix à payer pour les retours Cyberpunk 2077

La surprenante nouvelle du retour du Cyberpunk 2077 nous a pris un peu au dépourvu. Qu’est-ce que cela signifie pour le jeu vidéo lui-même?

Beaucoup d’entre nous ont attendu ce titre avec une grande impatience, sachant que le studio peut créer d’authentiques chefs-d’œuvre. Une bonne preuve en est The Witcher 3. Cependant, ses débuts ont été tout sauf silencieux, car l’énorme quantité de bogues et les performances très discutables sur les consoles de l’ancienne génération ont eu des conséquences néfastes. À tel point que CD Projekt Red a accepté de jouer cyberpunk 2077 revient. Un geste stupéfait, car il y a peu de fois qu’un développeur a admis ce type de transaction. Alors, quel est l’impact sur le jeu et sur le studio lui-même de tout cela?

Précédents de l’industrie

S’il est vrai que ce n’est pas courant, il y a eu des cas similaires à Cyberpunk 2077. Je ne parle plus du système de remboursement qui existe dans Steam, par exemple. La plateforme permet un remboursement tant que le titre n’a pas été joué pendant plus de deux heures. Dans ce cas, cette option sert à récupérer l’argent sans aucun problème si vous n’aimez pas le jeu. Il n’y a aucun facteur concernant le jeu, comme être injouable ou cassé.

Ce n’est pas le cas avec des titres comme Afro Samurai 2 ou Paragon, qui ont été retirés des magasins et l’argent a été retourné à leurs propriétaires. Crucible, le jeu développé par une filiale d’Amazon Game Studios, est revenu au statut de bêta fermée. Les deux premiers n’ont pas fonctionné, soit parce que le jeu était atroce (Afro Samurai 2), soit parce qu’il n’a pas réussi à rester debout (Paragon). Dans le cas de Crucible, une tentative de sauvegarde a été faite en revenant à la bêta fermée, mais elle a finalement été annulée.

Il ne semble pas que ce sera le cas avec Cyberpunk 2077, car dans la version PC (qui est celle que j’ai), ses performances ne sont pas mauvaises, même si elle présente quelques bugs. Cependant, le jeu a déjà été retiré du PS Store, en plus d’autoriser le remboursement, bien qu’à l’époque Sony ait mis de nombreux obstacles lorsqu’il s’agit de restituer l’argent. Cela rappelle ce qui s’est passé avec Citizens of Earth sur Nintendo 3DS, qui a également été retiré de la boutique Nintendo, cette fois en raison d’un exploit en jeu qui a permis d’installer un contenu non officiel sur la console.

Cyberpunk 2077: pour garantir que chaque joueur puisse bénéficier de l’expérience qu’il attend sur Xbox, nous étendrons notre politique de remboursement existante pour offrir des remboursements complets à toute personne ayant acheté Cyberpunk 2077 numériquement sur le Microsoft Store, jusqu’à nouvel ordre. https://t.co/04TcniwVzy – Assistance Xbox (@XboxSupport) 18 décembre 2020

Et c’est que bien que le développeur ait donné son accord aux retours, il existe certaines plates-formes de vente, à la fois physiques et numériques, qui rendent cela difficile ou empêchant. C’est le cas de GAME en Espagne, car en raison d’indications du distributeur, l’argent ne sera pas retourné. Ces problèmes lorsqu’il s’agit de garder la parole donnée dans la déclaration peuvent avoir des conséquences néfastes sur CD Projekt Red, qui a vu sa valeur marchande chuter considérablement en raison des mauvaises performances de son dernier lancement.

L’impact sur Cyberpunk 2077 et CD Projekt Red

Alors, nous nous posons la question suivante: est-ce une sage décision pour le développeur d’accepter les retours de Cyberpunk 2077? Attention, je ne dis pas que c’est mauvais, au contraire, nous en tant que joueurs méritons qu’un jeu soit complètement prêt lorsqu’il sera mis en vente. Ni plus ni moins. Avec cette action, CD Projekt Red confirme que le jeu n’est pas complètement terminé, devant travailler encore plus à la fois sur les versions console et sur les différentes erreurs apparues.

Il n’est pas étonnant que tant de joueurs soient en colère contre le développeur. En plus d’avoir livré un jeu incomplet dans sa jouabilité, ils ont retardé son lancement à plusieurs reprises. Comme si cela ne suffisait pas, la nouvelle concernant l’énorme charge de travail des salariés pour obtenir ce titre ne fait que créer un sentiment d’aversion envers cette pratique, ce qui n’est malheureusement pas une surprise. Un cas proche dans le temps et connu est celui de Red Dead Redemption 2.

Les joueurs manquants ne sont pas facilement pardonnés, mais plutôt qu’ils disent à Hello Games. Ils n’ont pas tenu les promesses qu’ils avaient faites avec No Man’s Sky, étant un véritable fiasco. Cependant, le studio a continué à travailler sur le jeu, rendant le titre recommandable maintenant, et même nominé plusieurs fois dans le GOTY. Ceci, et aucun autre ne devrait être le chemin de CD Projekt Red avec Cyberpunk 2077.

Par conséquent, accepter les retours de jeu est un acte à applaudir. Il faut accepter les erreurs commises pour avancer. De plus, la réputation de CD Projekt Red s’est affaiblie, car l’échec de la base de joueurs n’est pas un acte qui reste impuni. Le marché boursier est également durement touché, car le jeu n’a pas fonctionné très loin comme il se doit. De plus, les travailleurs eux-mêmes sont énervés par le traitement reçu pour pouvoir obtenir ce titre le plus rapidement possible. En outre, tout le travail manque encore pour résoudre l’énorme quantité de problèmes actuels.

L’impact négatif est énorme, dans pratiquement toutes les sections, aussi bien internes qu’externes. Les humains comme monétaires. Cependant, si vous avez un PC, le jeu ne fonctionne pas mal, c’est donc toujours un achat acceptable si vous aimez le genre. De plus, CD Projekt Red DOIT suivre dans le sillage d’autres études qui avaient ces mêmes problèmes. Lavez votre nom et faites de Cyberpunk 2077 le jeu qu’on nous avait promis. Ils sont toujours à l’heure.