Le principal marché de Fortnite est celui des consoles (et non des iPhones): l’accusation d’Apple

Nouilles Coréennes Chapaghetti 140g Nongshim

Chapaghetti est une version de nouilles Chajangmyun de la marque Nongshim. C'est un plat de nouilles très apprécié en Corée et plutôt long et compliqué à préparer. Le Chajang est une sauce plutôt épaisse à base de haricots noirs pleine de saveurs et non épicée. Pour préparer ces nouilles qui ne se mange pas en soupe, mettez les nouilles et tous les assaisonnements dans une casserole avec 350ml d'eau. Faites bouillir le tout en remuant pendant 5 minutes. Au bout des 5 minutes l'eau sera absorbée et vous pourrez commencer à déguster vos pâtes Chajang.