Le principal incendie des datacenters d’OVH souligne l’importance d’avoir un plan de reprise après sinistre

Le fournisseur de cloud européen OVH doit faire face un incendie dans votre data center de Strasbourg, qui affecte toutes les entreprises qui y hébergeaient certains de leurs services, tels que des pages Web.

L’entreprise n’a pas à regretter les blessures mais sa première recommandation aux clients était d’exécuter leur plan de reprise après sinistre.

Nous avons un incident majeur sur SBG2. L’incendie s’est déclaré dans le bâtiment. Les pompiers étaient immédiatement sur les lieux mais n’ont pas pu maîtriser l’incendie du SBG2. L’ensemble du site a été isolé, ce qui a un impact sur tous les services du SGB1-4. Nous vous recommandons d’activer votre plan de reprise après sinistre. – Octave Klaba (@olesovhcom) 10 mars 2021

Qu’est-ce qu’un plan de reprise après sinistre

Aussi connu sous le nom de Disaster Recovery, l’objectif de ce plan est d’avoir tout prévu pour protéger une entreprise des effets possibles d’un événement imprévu, tel que cet incendie ou une inondation. Avoir une stratégie de reprise après sinistre peut être essentiel pour une entreprise pour maintenir ou reprendre rapidement fonctions essentielles à la mission après une panne.

Certains clients d’OVH, par exemple, déplorent avoir perdu tout leur matériel. C’est le cas de MundoPixelmon2, qui a communiqué qu’il faudrait des mois pour récupérer tout ce qui est perdu, de sorte que les utilisateurs ne pourront pas accéder à ce monde de Minecraft et y jouer.

L’hôte, où nous avions hébergé le serveur et toutes nos données, a pris feu et il ne reste plus rien qui puisse être sauvé pour le moment. J’ai le regret d’annoncer que # Pixelmon2 le temps sera arrêté pour travailler sur notre prochaine étape. 1/2 pic.twitter.com/Li5LmcQtWy – FrigoAdri✨ (@FrigoAdri) 10 mars 2021

Une telle perturbation peut mettre en danger les opérations d’une organisation. Les causes peuvent être aussi variées qu’une cyberattaque, des pannes de courant ou des catastrophes naturelles.. L’objectif de la reprise après sinistre est de permettre à une entreprise de fonctionner le plus rapidement possible.

Le processus de reprise après sinistre doit prendre en compte la planification et les tests. À de nombreuses occasions, il s’agit d’avoir un sauvegarde ou sauvegarde physique séparée du reste de l’infrastructure pour restaurer les opérations.

Fondamentalement, la reprise après sinistre effectue une réplication de toutes les données et du traitement informatique d’une organisation dans un autre emplacement (afin qu’elle ne soit pas affectée par le même sinistre). De cette façon, si les serveurs tombent en panne les données perdues peuvent être récupérées à partir d’un deuxième emplacement, où les données sont sauvegardées.

Éléments d’un plan de reprise après sinistre

Les plans de reprise après sinistre sont très différents selon votre organisation, votre secteur d’activité ou votre taille.

Cependant, dans beaucoup d’entre eux, il existe des composants communs, tels qu’une liste de personnes clés et l’équipe qui sera chargée de le mettre en service, un description des actions à entreprendre une fois l’incident survenu et des instructions sur la façon d’accéder au site de récupération et de l’activer.

L’activation de ces plans peut éviter que, comme par exemple les compagnies aériennes, ne soient obligées d’annuler des centaines d’opérations pour une entreprise.

Parmi les avantages d’un plan de reprise après sinistre, on trouve, entre autres:

Minimisez les interruptions des opérations normales.

Limitez la portée des perturbations et des dommages.

Minimisez l’impact économique de la panne.

Établissez à l’avance des modes de fonctionnement alternatifs.

Fournissez une restauration de service rapide et sans tracas.

Entreprises concernées

OVH a reconnu que toutes les entreprises qui avaient hébergé certains des services au CPD de Strasbourg auront été touchées par cet incendie qui a détruit l’un des blocs du data center.

Entre les Les entreprises espagnoles qui ont mis en garde à ses utilisateurs que leurs services peuvent être totalement ou partiellement affectés sont IM Digital Business, le Club de football de Villareal ou la page Avis sur MIT Teach.

La société de jeux vidéo Rust a également annoncé avoir perdu ses serveurs européens et que certaines données «sont irrécupérables».