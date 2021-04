Le prince William partage une photo inédite de George avec le prince Philip

Le prince William a qualifié son grand-père « d’homme extraordinaire » dont la vie a été définie par le service dans ses premiers commentaires publics depuis la mort du prince Philip à 99 ans la semaine dernière.

William, 38 ans, a publié lundi une déclaration par l’intermédiaire du palais de Kensington sur la vie de son grand-père ainsi qu’une photo inédite de Philip et du prince George alors que la famille royale pleure sa perte avant ses funérailles samedi.

«Le siècle de vie de mon grand-père a été défini par le service – à son pays et au Commonwealth, à sa femme et sa reine, et à notre famille», a déclaré William. « Je me sens chanceux d’avoir non seulement eu son exemple pour me guider, mais sa présence durable dans ma propre vie d’adulte – à la fois dans les bons moments comme dans les jours les plus difficiles. »

William a déjà expliqué comment la présence apaisante de son grand-père l’avait aidé à endurer le moment le plus difficile de sa vie lorsque sa mère, la princesse Diana, est décédée dans un accident de voiture en 1997 alors que William avait 15 ans.

La force constante de Philip a aidé à convaincre William et son jeune frère, le prince Harry, de marcher derrière le cercueil de leur mère lors de la cérémonie publique de deuil de sa perte. Philip a dit qu’il accompagnerait les jeunes garçons s’ils décidaient de faire la marche difficile.

Harry est déjà arrivé au Royaume-Uni et adhère aux protocoles COVID-19 avant les funérailles de samedi.

Le palais de Kensington a publié cette photo inédite du prince Philip partageant un doux moment avec son arrière-petit-fils, le prince George, l’aîné des trois enfants du prince William. La duchesse de Cambridge

Philip était également un arrière-grand-père adoré des trois enfants de William. Kensington Palace a publié une photo réconfortante, prise par Catherine, duchesse de Cambridge, de Philip partageant un doux moment avec son arrière-petit-fils, le prince George, 7 ans, l’aîné des trois enfants de William avec l’ancienne Kate Middleton.

« Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d’années pour connaître mon grand-père et pour la gentillesse qu’il lui a témoignée », a déclaré William dans son communiqué. «Je ne prendrai jamais pour acquis les souvenirs spéciaux que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venu les chercher dans sa voiture et voyant par eux-mêmes son sens contagieux de l’aventure ainsi que son sens de l’humour espiègle!

William a également fait allusion au sens du devoir de Philip, qu’il a rempli sous l’ombre de la reine Elizabeth II en tant que mari pendant 73 ans.

« Mon grand-père était un homme extraordinaire et faisait partie d’une génération extraordinaire », a déclaré William. « Catherine et moi continuerons à faire ce qu’il aurait voulu et nous soutiendrons la reine dans les années à venir. Mon grand-père me manquera, mais je sais qu’il voudrait que nous continuions notre travail. »

Harry a également rendu un hommage sincère à son grand-père lundi dans sa première déclaration depuis la mort de Philip.

« Mon grand-père était un homme de service, d’honneur et de grand humour », a-t-il déclaré. «Il était authentiquement lui-même, avec un esprit très vif, et pouvait retenir l’attention de n’importe quelle pièce grâce à son charme – et aussi parce que vous ne saviez jamais ce qu’il pourrait dire ensuite.

«On se souviendra de lui comme de l’époux régnant le plus ancien du monarque, un militaire décoré, un prince et un duc. mon grand-père: maître du barbecue, légende des plaisanteries et effronté jusqu’à la fin.

«Il a été un rocher pour Sa Majesté la Reine avec un dévouement sans pareil, à ses côtés pendant 73 ans de mariage, et même si je pouvais continuer, je sais que pour le moment, il nous dirait à tous, bière à la main, ‘Oh allez-y!

«Alors, sur cette note, grand-père, merci pour votre service, votre dévouement envers Granny et pour toujours être vous-même. Vous nous manquerez cruellement, mais vous vous souviendrez toujours – de la nation et du monde. Meghan, Archie et moi ( ainsi que votre future arrière-petite-fille) occupera toujours une place spéciale pour vous dans nos cœurs. «

Le duc de Sussex est arrivé au Royaume-Uni de son domicile en Californie et assistera aux funérailles de son grand-père. Meghan, duchesse de Sussex, est restée à la maison avec leur fils, Archie.

