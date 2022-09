Le prince William fait le point sur les corgis bien-aimés de la reine

Tout en saluant des sujets britanniques lors d’une visite surprise dans la file d’attente de personnes attendant de rendre hommage au cercueil de la reine Elizabeth II à Westminster, le prince William a rassuré une femme que les corgis de feu la reine étaient entre de bonnes mains.

Dans une vidéo capturée par Sky News, William tenait la main d’une femme blonde qui s’enquit du bien-être des chiens.

« Je les ai vus l’autre jour, ça m’a rendu assez triste », a-t-il dit. « Ils vont bien s’occuper d’eux. »

Le prince William, prince de Galles, rencontre des membres du public dans la file d’attente alors qu’ils attendent de voir la reine Elizabeth II gisant en état avant ses funérailles le lundi 17 septembre 2022. Piscine WPA / Getty Images

Il a ajouté qu’ils sont « deux corgis très amicaux » et qu’ils ont une « bonne maison ».

« Ils seront très bien soignés. Pourris gâtés, j’en suis sûr », a-t-il déclaré dans le clip.

AUJOURD’HUI a précédemment rapporté que la reine avait laissé quatre chiens au moment de sa mort – un mélange corgi / dashchund nommé Candy, deux corgis et un cocker.

Dimanche 11 septembre, une source proche du prince Andrew, le troisième enfant de la reine, a confirmé que les deux corgis déménageraient chez lui à Windsor. On ne sait toujours pas ce qu’il adviendra des deux autres chiens.

La reine aurait cessé de prendre des chiens au milieu des années 2010 parce qu’elle ne voulait pas mourir et laisser de jeunes chiens derrière elle. Cependant, elle a reçu quelques chiens au fil des ans, dont un d’Andrew. Selon la source, l’ex-femme d’Andrew, Sarah, duchesse d’York, a joué un rôle dans l’obtention du chien par le défunt monarque.

Andrew et Sarah ont divorcé en 1996 mais sont restés en contact étroit. Même après leur séparation, la source a déclaré que Sarah s’était liée à la reine « par le fait de promener son chien et de monter à cheval ».

« Même après son divorce, elle poursuivra sa grande amitié avec la reine en promenant les chiens à Frogmore et en discutant », a déclaré la source à NBC News.

La reine Elizabeth II au château de Balmoral avec l’un de ses corgis en septembre 1952. Archives Bettmann

Au cours de sa vie, la reine Elizabeth II s’est occupée de plus de 30 corgis, de plusieurs labradors, de cockers et de Candy, le dorgi. Elle était également connue pour l’élevage et la course de chevaux.

Dans un autre clip de Sky News de la visite du prince Williams samedi avec les fans de la défunte reine, on peut le voir dire aux gens que sa grand-mère n’aurait « jamais cru » à la longue file d’attente pour voir son cercueil.

Les partisans ont fait la queue pendant des heures à l’extérieur pour voir la reine alors que son corps était déposé à Westminster Hall. Dimanche soir, avant les funérailles nationales du monarque, le ministère britannique du numérique, de la culture, des médias et des sports a officiellement fermé la file d’attente. Le dernier temps d’attente estimé était de 8 heures.

Les funérailles d’État du défunt monarque devraient commencer à 11 h, heure de Londres (6 h HE), après une courte procession de Westminster Hall à l’abbaye de Westminster, avec plus de 2 000 personnes attendues.