Le prince William et Kate Middleton retournent sur leur site de mariage, maintenant un centre de vaccination

Le duc et la duchesse de Cambridge ont rendu visite mardi à l’abbaye de Westminster à Londres, qui a été temporairement transformée en centre de vaccination COVID-19.

Le couple royal a marché avec des fonctionnaires de l’abbaye de Westminster à leur arrivée à l’église. Aaron Chown / AP

Le couple royal, qui fêtera son 10e anniversaire de mariage le 29 avril, s’est marié à l’église historique en 2011.

Le couple s’est marié à l’abbaye de Westminster il y a près de 10 ans. Ian Gavan / GP via Getty Images

Au cours de leur visite, le prince William et l’ancienne Kate Middleton ont parlé au personnel de leur implication dans le programme de vaccination du Royaume-Uni et ont également rencontré plusieurs personnes recevant leurs vaccins.

Compte Twitter officiel de l’abbaye de Westminster photos partagées de la rencontre du couple royal avec le personnel et les patients.

Leurs Altesses Royales ont rencontré le personnel administrant les vaccins au nom du réseau local de médecins généralistes et certains des patients recevant leurs doses aujourd’hui. Leur visite intervient alors que le Royaume-Uni marque un an depuis le début du premier verrouillage du coronavirus. pic.twitter.com/1rIDzmtPc4 – Abbaye de Westminster (@wabbey) 23 mars 2021

Leur visite a coïncidé avec la Journée nationale de la réflexion, qui marque le premier anniversaire du début du premier verrouillage du coronavirus au Royaume-Uni.

Avant de quitter l’abbaye, le duc et la duchesse ont «participé à un moment de réflexion privé, pour se souvenir de tous ceux qui ont perdu la vie à cause de la pandémie au cours des douze derniers mois», selon un communiqué du palais de Kensington.

Le centre de vaccination de l’abbaye de Westminster a ouvert ses portes plus tôt ce mois-ci et a offert jusqu’à 2000 vaccins par semaine aux résidents locaux, a indiqué le palais.

Les vaccins sont administrés dans le célèbre coin des poètes de l’église, où des personnalités littéraires telles que William Shakespeare, Jane Austen et Charles Dickens sont enterrées ou se souviennent.

Le duc et la duchesse de Cambridge sont retournés dans une zone de l’abbaye de Westminster qui faisait partie de leur mariage (à gauche) en 2011.

Le duc et la duchesse portaient des masques alors qu’ils marchaient dans ce qui ressemble à une partie de l’abbaye connue sous le nom de The Quire, le même quartier qu’ils ont traversé après leur cérémonie de mariage.

L’abbaye de Westminster est l’un des plus de 1 600 sites de vaccination à travers le Royaume-Uni, avec d’autres sites à travers le pays «allant des cathédrales, mosquées et temples aux hippodromes, aux stades sportifs, aux cinémas et aux musées», a déclaré le palais dans son communiqué.

Le National Health Service du Royaume-Uni a déployé de manière agressive les vaccins COVID-19 au cours des derniers mois. Plus de 22,8 millions de personnes dans le pays ont déjà reçu leur première dose et 1,5 million de personnes ont reçu leur deuxième dose, a indiqué le palais.

Au cours d’une fenêtre d’une heure le 21 mars, plus de 96 000 vaccins ont apparemment été administrés au Royaume-Uni, à une moyenne de 27 injections par seconde.