Le prince William et Kate Middleton partagent une nouvelle et précieuse photo de la princesse Charlotte

La princesse Charlotte grandit si vite !

Les fans et les observateurs royaux ont un autre aperçu de l’enfant de 6 ans avec une nouvelle photo partagée sur Instagram par le prince William et l’ancienne Kate Middleton.

Sur la photo, Charlotte est vêtue avec désinvolture d’un T-shirt bleu et d’un pantalon à fleurs roses, berçant délicatement un délicat papillon orange et noir.

Sur cette photo non datée fournie par la duchesse de Cambridge, la princesse britannique Charlotte tient un papillon amiral rouge à Norfolk, en Angleterre, dans le cadre de l’initiative Big Butterfly Count qui se déroule à travers le Royaume-Uni La duchesse de Cambridge / AP

« Nous voulions partager ces magnifiques papillons Peacock et Red Admiral dans le cadre de l’initiative Big #ButterflyCount qui se déroule à travers le Royaume-Uni », a posté le duc et la duchesse de Cambridge à côté de la photo samedi.

L’initiative est un effort de Butterfly Conservation, une organisation caritative britannique, pour déterminer la santé de l’environnement en demandant aux gens de compter le nombre de papillons qu’ils voient.

« @savebutterflies nous encourage tous à compter ces incroyables créatures car non seulement ce sont de belles créatures à proximité, mais elles sont également extrêmement importantes. Les papillons sont des éléments essentiels de l’écosystème en tant que pollinisateurs et composants de la chaîne alimentaire. J’espère que vous pouvez battre le total de l’année dernière, @savebutterflies », a écrit le couple, ajoutant un emoji papillon à la publication.

Le papillon amiral rouge que Charlotte tient sur la photo se trouve en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie et est le papillon le plus populaire dans les zones urbaines, selon le US Forest Service.

Un papillon amiral rouge est assis sur des fleurs violettes colorées. Owen Humpreys / PA Images / Getty Images

Alors que beaucoup ont aimé voir Charlotte avec le beau papillon, d’autres ont remarqué qu’elle commençait à ressembler à ses parents royaux, bien que les gens soient divisés sur lequel.

« Elle ressemble à la reine Elizabeth », a observé un commentateur.

« La mini édition de Kate… Charlotte est si jolie », a écrit quelqu’un d’autre.

« Charlotte est si belle », a ajouté un autre. « Elle est la version féminine de William. Papa doit être très fier de sa petite fille. »

Ce n’est pas la première fois que Charlotte montre son amour de la nature. L’année dernière, elle et ses frères, le prince George et le prince Louis, ont posé des questions sur les animaux au célèbre écologiste britannique, David Attenborough, dans une adorable vidéo.

« J’aime les araignées », a révélé la princesse alors âgée de cinq ans. « Aimez-vous aussi les araignées ? »

« J’adore les araignées, je suis tellement contente qu’elles te plaisent ! » Attenborough a répondu. « Je pense que ce sont des choses merveilleuses. Pourquoi les gens ont-ils si peur d’eux ? Je pense que c’est parce qu’ils ont en fait huit pattes, ce qui est bien plus que nous. Et si vous avez huit pattes, vous pouvez vous déplacer dans n’importe quelle direction, vous ne pouvez donc jamais être sûr de la direction que prendra cette araignée.

En mai, nous avons pu voir une nouvelle photo d’une Charlotte très adulte alors que sa famille célébrait son sixième anniversaire. La photo a été prise par la duchesse qui a pris l’habitude d’être la photographe de famille non officielle, prenant des photos franches de ses enfants au fil des ans.

En rapport: