Le prince William dit qu’il est « écoeuré » par les attaques racistes contre l’équipe de football d’Angleterre

Le prince William a publié une déclaration dénonçant les commentaires racistes à l’encontre des footballeurs anglais à la suite de la défaite de l’équipe contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

« Je suis écoeuré par les abus racistes visant les joueurs anglais après le match d’hier soir », le duc de Cambridge a écrit lundi sur Twitter.

Je suis écoeuré par les abus racistes visant les joueurs anglais après le match d’hier soir. Il est totalement inacceptable que les joueurs doivent endurer ce comportement odieux. Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables. W – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 12 juillet 2021

« Il est totalement inacceptable que les joueurs doivent endurer ce comportement odieux. Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables. W. «

L’Angleterre a perdu contre l’Italie après que le match se soit soldé par des tirs au but après un match nul 1-1 en temps réglementaire et des prolongations sans but. William, qui est président de la Football Association du pays, était présent pour le match, ainsi que la duchesse de Cambridge et leur fils George.

Quelques heures après le match, les membres de l’équipe d’Angleterre Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, qui ont tous pris des tirs au but qui ne se sont pas retrouvés au fond des filets, ont été la cible d’attaques racistes sur les réseaux sociaux, tandis qu’une fresque de Rashford, qui est également célébré pour sa campagne pour nourrir les enfants défavorisés, a été vandalisé.

Des joueurs anglais assistent aux tirs au but lors de la finale de l’UEFA Euro 2020 entre l’Italie et l’Angleterre au stade de Wembley le 11 juillet 2021, à Londres. Laurence Griffiths / Getty Images

Les attaques ont été dénoncées par de nombreux fans et autres personnalités de premier plan.

« Honte à vous », a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson.

« Ce n’est tout simplement pas ce que nous défendons », a déclaré le manager de l’équipe anglaise, Gareth Southgate.

Rashford a remercié ses fans sur Twitter.

« Les messages que j’ai reçus aujourd’hui ont été positivement bouleversants » il a écrit dans une longue déclaration.

Twitter et Facebook, propriétaire d’Instagram, ont déclaré avoir supprimé des milliers de messages contenant des abus racistes visant les joueurs, mais les plateformes de médias sociaux continuent de recevoir des critiques pour ne pas avoir agi assez rapidement.

Les attaques contre les joueurs surviennent des mois après que Meghan, la duchesse de Sussex, a accusé un membre anonyme de la famille royale de racisme dans une interview plus tôt cette année avec Oprah Winfrey tout en parlant de son fils Archie.

L’ancienne Meghan Markle est à moitié noire et a déclaré qu’il y avait « des inquiétudes et des conversations » au sein de la famille royale sur « à quel point sa peau pourrait être sombre à sa naissance ».

Rien n’indique que William était lié à cet incident, et après l’interview, le prince a déclaré aux journalistes que les membres de la famille royale n’étaient « pas vraiment une famille raciste ».

Le nom de Meghan est devenu un sujet tendance sur les réseaux sociaux Lundi après la déclaration de William sur les abus racistes visant les footballeurs anglais, certains utilisateurs accusant William de double standard pour ne pas avoir publiquement pris la défense de sa belle-sœur.