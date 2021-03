Le prince William dit que la famille royale n’est «  vraiment pas une famille raciste  »

La famille royale semble être le sujet dont tout le monde parle depuis que le prince Harry et l’ancienne Meghan Markle se sont assis pour une interview révélatrice avec Oprah Winfrey. Mais dans le cas de quelques membres de la famille royale en particulier, ils ne se parlent pas.

Un journaliste a rencontré le duc de Cambridge jeudi matin et a demandé si lui et son frère avaient parlé ou non depuis la diffusion de l’interview franche, et on lui a demandé de répondre aux allégations de racisme au sein de leur célèbre famille.

«Je ne lui ai pas encore parlé», a déclaré le jeune homme de 38 ans alors que lui et sa femme, Catherine, duchesse de Cambridge, se rendaient à l’école 21 de Stratford, à Londres, pour féliciter les enseignants impliqués. à la réouverture de l’école après le verrouillage.

Mais il a ajouté: «Je vais faire.»

Quant à l’autre question – suscitée, en partie, par les allégations du duc et de la duchesse de Sussex selon lesquelles un membre de la famille partageait «des inquiétudes et des conversations sur la couleur sombre de la peau de leur fils avant même sa naissance», William a répondu avec réponse claire.

«La famille royale est-elle une famille raciste?» a demandé le journaliste. «Pas vraiment une famille raciste», répondit le futur roi.

Son commentaire n’est pas le premier d’une source familiale officielle depuis l’interview diffusée dimanche. Deux jours plus tôt, le palais de Buckingham avait publié une déclaration au nom de la reine Elizabeth.

«Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan», lit-on dans le message. «Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. »

Soulignant le soutien au couple au centre des revendications, la déclaration s’est terminée par une note selon laquelle « Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés. »