Le prince William annulera-t-il The Crown ?

Comme on savait qu’il était renouvelé pour les cinquième et sixième saisons, La Couronne Il ne cesse d’attirer l’attention, d’autant plus que le tournage de ce qui sera le plus controversé est sur le point de commencer. L’édition numéro cinq capturera des années 90 aux années 2000, y compris la fatidique « annus horribilis » de 92, le divorce controversé des princes de Galles et la mort subséquente et traumatisante de la princesse Diana.

On savait récemment qu'en plus d'avoir déjà le nouveau Philip d'Édimbourg, la nouvelle Lady Diana et la nouvelle Camila Parker Bowles, ils ont également ajouté qui sera le Premier ministre anglais, John Major, qui sera joué par Jonny Lee Miller. . De plus, il y a aussi le fait qu'ils se rapprochent chaque jour de qui pourrait être l'interprète idéal du prince Harry.







Cependant, La Couronne rencontré un nouveau problème : Le prince William a explicitement demandé que l’interview de sa mère, Lady Diana, à la BBC en 95 ne soit à nouveau incluse dans aucun type de compte rendu de sa famille.. C’est dire que la série Peter Morgan serait obligée d’ignorer ce moment de l’histoire de la famille royale puisque, selon les dires du duc, toutes les productions qui refuseraient ce mandat pourraient être annulées.

Cependant, comme nous en avons l’habitude depuis 2016, Morgan a décidé d’ignorer les demandes de Buckingham. Est-ce que, dans cette nouvelle saison de La Couronne, où son histoire coïncidera exactement avec l’année de « l’interview du siècle », il a décidé de ne pas l’omettre et de donner de la visibilité à ce que pensait la princesse de la ville à cette époque. Pourtant, ce ne sera pas comme beaucoup l’imaginent, mais cela pourrait être fait pour aider la famille royale.

D’après ce qu’a rapporté The Telegraph, qui était en contact avec une source proche de la société de production Netflix, Morgan inclura cette interview dans deux chapitres dans lesquels il montrera comment le journaliste, Martín Bashir, trompe Diana de Galles pour obtenir ses mots. En fait, cette même personne a également révélé que le créateur a déjà fini d’écrire la cinquième saison, donc « les scripts sont déjà disponibles » et les scènes de ce moment seraient inamovibles.

« Tout a été écrit. Peter travaille en étroite collaboration avec l’équipe de recherche historique qui a passé des semaines à se pencher sur les choses de Panorama« Dit le parent. « C’était il y a un an, l’équipe menait l’enquête la plus incroyable et tout était là : la préparation de l’interview, comment Bashir a trompé Diana, l’interview elle-même et les conséquences de celle-ci.« Il ajouta.

C’est-à-dire que la nouvelle saison de La Couronne Quoi, Selon le calendrier, il ne pourrait arriver qu’en 2022, il pourrait être annulé. Bien qu’ils montrent exactement la culpabilité de Bashir pour avoir trompé la princesse, le prince William a clairement indiqué qu’il ne voulait plus revoir sa mère dans cette situation et qu’il pouvait donc prendre des mesures. Bien, il convient de noter que Morgan ne désobéira pas complètement, mais montrera le mal que Bashir a fait.