Le prince William annonce des détails sur le prix Earthshot dans une nouvelle vidéo, les gagnants recevront 1 million de livres sterling

Le duc de Cambridge, le prince William a partagé des détails sur la première édition de la cérémonie de remise du prix Earthshot. Le grand événement inaugural aura lieu à l’emblématique Alexandra Palace de Londres le 17 octobre, et dans d’autres monuments bien connus de la capitale britannique. Avant de remettre les cinq premiers lauréats du prix Earthshot, la cérémonie tant attendue célébrera le travail des finalistes mondiaux. La cérémonie célébrera des personnes ou des organisations qui tentent de « résoudre les plus grands défis environnementaux du monde ».

Les résultats ou rapports gagnants auront un grand impact sur les plus grands défis environnementaux. Chaque lauréat recevra un million de livres sterling pour développer et développer ses solutions pour de meilleurs résultats.

Partageant plus de détails sur l’événement, le prince William a déclaré: «En accueillant la conférence COP26 à Glasgow quelques semaines seulement après nos premiers prix, le Royaume-Uni aide à diriger le monde dans la lutte contre le changement climatique. Londres est un endroit fantastique pour mettre en valeur ce leadership, mettre en lumière les finalistes et récompenser nos tout premiers lauréats du prix Earthshot ».

Le prince William a annoncé l’événement dans une nouvelle courte vidéo, dans laquelle il est vu devant la rosace de l’Alexandra Palace, suivi de la caméra panoramique sur les toits de Londres. Regardez la vidéo ci-dessous :

Donnant un aperçu de la cérémonie, le duc de Cambridge a déclaré que l’affaire mondiale est organisée pour célébrer des leaders inspirants et leurs innovations pour résoudre les défis environnementaux.

La cérémonie, inspirée du « Moonshot » du président Kennedy, sera diffusée au Royaume-Uni sur BBC Un ainsi qu’au niveau mondial. Lors de cet événement, les téléspectateurs découvriront les individus et les équipes qui contribuent à réparer la planète afin d’améliorer la vie de chacun.

L’objectif principal des Earthshot Prize Awards est de maximiser les solutions qui peuvent aider à restaurer et à protéger la Terre au cours de la prochaine décennie. Ainsi, de 2021 à 2030, cette cérémonie trouvera des solutions à cinq objectifs « Earthshot », qui incluent « Protéger et restaurer la nature », « Nettoyer notre air », « Ranimer nos océans », « Construire un monde sans déchets » et « » Fixons notre climat’.

