Le prince William a coulé une actrice héritière

Même si ça fait un an La Couronne ne publie pas de nouvelles saisons, son contenu continue de semer la stupeur à Buckingham Palace. Et, depuis qu’il a été ajouté sur Netflix, Elizabeth II et sa famille n’ont cessé de se montrer face à Peter Morgan et à toute son équipe.

C’est que, autant que la reine d’Angleterre n’a pas donné son opinion publique sur La Couronne, oui ils ont fait Felipe d’Edimbourg, qui a offert sa parole avant de mourir et le prince Carlos, qui a été très offensé par deux scènes. Bien que, également, le prince William, duc de Cambridge, ait coulé la série et son créateur lui-même quand il en a parlé.

Le prince William est un fidèle défenseur de la monarchie. Photo: (Getty)



Mais maintenant, le petit-fils aîné d’Elizabeth II et premier-né de Charles de Galles est allé plus loin et a méprisé l’une des actrices fictives en personne. Según lo que dijo el Príncipe Harry durante su entrevista con Oprah Winfrey tanto su hermano como su padre viven en una burbuja monárquica y, al parecer tenía razón ya que el segundo en la línea de sucesión al trono es un fiel defensor de la realeza y de sa famille.

Olivia Colman. Photo: (Getty)



Il y a quelques jours à peine, Olivia Colman, qui a joué Sa Majesté pendant les troisième et quatrième saisons, a avoué que sa rencontre avec le duc de Cambridge n’était pas tout à fait agréable.. « Ça ne s’est pas bien passé pour moi», A déclaré l’actrice après sa rencontre avec qui, dans quelques années, pourrait devenir son roi.

Apparemment, cette réunion sur The Graham Norton Show était basée sur le fait que William voulait savoir sur quoi Colman travaillait à l’époque. « Le Prince m’a demandé ce que je faisais en ce moment, avant d’ajouter rapidement: en fait, je sais ce que vous faites. Et cela m’a ému, alors je lui ai demandé s’il l’avait vu et avec beaucoup de force il a répondu non», Était l’histoire de l’interprète.