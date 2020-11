Le prince Philip s’éloigne quand il s’ennuie d’une conversation, selon la source

Le prince Philip est connu pour diriger sa famille d’une main de fer. Il ne supporte pas facilement les imbéciles et n’hésite pas du tout à dire ce qu’il pense. Bien qu’il ait été retiré de ses fonctions royales depuis 2017, la famille royale britannique lui demande souvent conseil.

Il aurait encouragé le prince Andrew à démissionner de la vie royale en raison de ses liens avec Jefferey Epstein. Bien que lui et le prince Harry aient toujours été proches, le duc d’Édimbourg aurait du mal avec Megxit.

Le prince Philip n’a jamais hésité à exprimer son opinion. En fait, il est connu pour s’éloigner au milieu de conversations ennuyeuses.

Prince Philip, duc d’Édimbourg | Danny Lawson – Piscine WPA / Getty Images

Les parents de la reine Elizabeth II pensaient que le prince Philip était très impétueux

Lorsque la reine Elizabeth II et le prince Philip sont tombés amoureux à l’adolescence, les parents de la reine, le roi George VI et la reine Elizabeth, la reine mère, n’étaient pas vraiment amoureux du prince grec. Après tout, il n’avait pas de terre, peu d’argent et pas de titres.

Cela n’aidait pas non plus qu’ils croyaient que le duc était impétueux et bourru. «La reine l’appelait en privé« le Hun », écrivait Philip Eade dans son livre, Prince Philip: Les débuts turbulents de l’homme qui a épousé la reine Elizabeth II via The Daily Beast. «Les seigneurs Salisbury, Eldon et Stanley ne le considèrent pas comme un gentleman et, dans un sens, ils ont raison», a écrit le secrétaire de la reine dans son journal.

Cependant, l’approche pragmatique de la vie du prince ainsi que sa «franchise et son indépendance» sont ce qui a finalement convaincu la reine.

Le prince Philip est connu pour avoir mis son pied dans sa bouche

Alors que la reine était amoureuse de l’attitude directe de son mari, le prince Philip est connu pour mettre son pied dans sa bouche.

Lorsqu’il a été accusé d’avoir été infidèle à la reine pendant les premières années de leur mariage, il n’a pas retenu sa réplique. « En privé, il dira: » Comment pourrais-je? « » Mike Parker, le premier secrétaire privé du duc a déclaré au Telegraph en 2004. « » J’ai un détective dans ma société, jour et nuit, depuis 1947. « »

Il a également exprimé son opinion devant d’importantes personnalités mondiales et des diplomates. Lorsqu’il a rencontré l’activiste Malala Yousafzai en 2013 pour discuter de l’importance de l’éducation, il aurait déclaré via Town & Country: «Les gens veulent que les enfants aillent à l’école pour les faire sortir de chez eux.

Le prince Philip s’éloigne des conversations quand il s’ennuie

En plus d’avoir peu ou pas de filtre, le prince Philip vous fera également savoir s’il s’ennuie ou non. Il est connu pour s’éloigner brusquement des conversations qui ne l’intéressent pas

«Si quelqu’un l’intéresse, il est extrêmement bavard et gentil avec eux et si quelqu’un l’ennuie, il s’en va», a révélé la royale Ingrid Seward sur Pod Save the Queen via Express. «Il ne souffre pas des imbéciles et il n’a jamais fait semblant. Je pense que probablement dans les toutes premières années de son mariage, il était un peu plus facile, mais il n’a jamais fait semblant de ce qu’il trouve terriblement ennuyeux.