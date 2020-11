Le prince Philip était sur la défensive lors de sa rencontre avec des femmes en raison de rumeurs de tricherie, selon un expert

Aucun mariage ni aucune relation n’est parfait, mais lorsque vous êtes marié depuis aussi longtemps que la reine Elizabeth II et le prince Philip, vous avez certainement passé de bons et de mauvais moments ensemble. Le couple royal est marié depuis plus de 70 ans. Ils partagent quatre enfants ensemble, le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward.

Bien qu’ils soient les chefs de la famille royale britannique, ils sont également des parents, des grands-parents et des arrière-grands-parents adorables. Malgré la retraite du prince Philip en 2017, le couple est resté très proche. En fait, ils s’isolent actuellement ensemble au château de Windsor au milieu du deuxième verrouillage national du coronavirus (COVID-19) du Royaume-Uni.

Cependant, les choses n’ont pas toujours été aussi faciles pour le duo. Dans les premières années de leur mariage, le prince Philip a été accusé d’infidélité. Un expert royal affirme que cela l’a mis sur la défensive lorsqu’il a rencontré de nouvelles femmes en public.

Prince Philip, duc d’Édimbourg, assis à son bureau à Clarence House en 1951 | Photos de renard / Getty Images

Le prince Philip aurait été infidèle à la reine Elizabeth II

N’ayant été marié que depuis cinq ans lorsque la reine a accédé au trône en 1952, le couple royal était très jeune avec une tonne de responsabilités. Le nouveau rôle de la reine Elizabeth a obligé le prince Philip à quitter la Royal Navy et à assumer un nouveau rôle à ses côtés. C’était un rôle qu’il ressentait beaucoup au départ.

Le duc d’Édimbourg se serait rebellé avec une séquence folle de fête. Dans son livre, Prince Philip: Les débuts turbulents de l’homme qui a épousé la reine Elizabeth II, Philip Eade écrit que le duc était connu sous le nom de «serveur nu». On disait qu’il aimait les «enterrements de vie de garçon».

Il y avait aussi des rumeurs sur le prince avec d’autres femmes, y compris une liaison avec l’artiste de scène Patricia Kirkwood. Bien que l’affaire n’ait jamais été confirmée, elle aurait commencé après que le duc soit entré dans la loge du danseur, et ils ont été vus en train de dîner et de danser jusqu’aux petites heures du matin. Les rumeurs ont ruiné la carrière de Kirkwood. Le prince Philip était également très proche de son ami, Sacha Hamilton, duchesse d’Abercorn. La duchesse n’a pas fait grand-chose pour calmer les rumeurs.

Le prince Philip a applaudi aux accusations de tricherie

Le prince Philip a toujours nié toute accusation d’infidélité. Cependant, lors de son dîner du 50e anniversaire avec la reine en 1997, il l’a félicitée pour sa tolérance. Il a dit: «Je pense que la principale leçon que nous avons apprise est que la tolérance est le seul ingrédient essentiel de tout mariage heureux… Vous pouvez me la prendre; la reine a la qualité de la tolérance en abondance.

En dehors de cela, le prince a toujours été discuté avec les rumeurs de tricherie. “En privé, il dira:” Comment pourrais-je? “” Mike Parker, le premier secrétaire privé du duc a déclaré au Telegraph en 2004. “” J’ai un détective dans ma société, jour et nuit, depuis 1947. “”

Le prince Philip était souvent sur la défensive lorsqu’il rencontrait des femmes

Pourtant, son personnage de femme-homme a évidemment dérangé le duc au fil des ans. Un expert royal affirme qu’il est sur la défensive avec les femmes en public à cause de cela.

Ingrid Seward, rédactrice en chef du magazine Majesty et biographe royal, a réfléchi sur la première fois qu’elle a rencontré et a été photographiée avec le prince. Dans une interview avec Mirror via Express, le Le prince Philip a révélé: un homme de son siècle L’auteur a expliqué pourquoi le duc avait l’air si distant sur la photo.

«Mais il y a une superbe photo de moi en train de lui parler et il a les bras croisés juste devant sa poitrine. Je suppose qu’il a l’air assez défensif car bien sûr, il était toujours sur la défensive lorsqu’il était photographié avec des femmes parce que les gens pouvaient faire des remarques sur son attirance pour les jolies femmes.