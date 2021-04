Le prince Philip était-il raciste? Pourquoi certaines personnes célèbrent sa mort sur Twitter

Alors que le Royaume-Uni entre dans une période de deuil après la mort du prince Philip à l’âge de 99 ans, certains utilisateurs des médias sociaux ont adopté une position un peu moins sombre sur le décès du monarque.

Alors que les dirigeants politiques du monde entier ont exprimé leurs condoléances, Twitter regorge de mèmes et de trolls ciblant le prince Philip, dont la vie a été remplie de nombreuses controverses et de moments pas si politiquement corrects.

La famille royale a été un sujet de division pendant des siècles, mais au milieu d’un calcul racial international et des tentatives faites par l’Écosse et l’Irlande du Nord pour obtenir l’indépendance du Royaume-Uni, le prince Philip et tout ce qu’il représente est devenu une question particulièrement controversée.

Là où il y a des nouvelles, il y aura des mèmes, sans aucun doute. Mais le niveau de pêche à la traîne semble cette fois surprenant étant donné que le monde vient de perdre le mari du souverain britannique le plus ancien.

Cependant, Twitter n’a pas tardé à nous rappeler que même la mort ne peut excuser une vie de controverse.

Les nationalistes écossais et irlandais ont célébré la mort du prince Philip en ligne

Sur Twitter irlandais, peu de sympathie a été exprimée après la mort de leur oppresseur colonial. Le manque de respect de l’Irlande pour la monarchie britannique est une histoire aussi vieille que le pays lui-même, mais le ressentiment envers la domination britannique est devenu particulièrement répandu depuis l’aube du Brexit.

Alors que l’Irlande du Nord cherche à se distancer du Royaume-Uni, le Brexit a relancé les appels en faveur d’une Irlande unie, et ces dernières semaines ont vu une augmentation de la violence sectaire entre républicains irlandais et loyalistes.

Inutile de dire que bon nombre de ces personnalités républicaines n’ont pas été aussi émues par la mort du prince Philip que leurs homologues loyalistes.

Une perspective similaire a été adoptée parmi les utilisateurs des médias sociaux écossais.

En 2014, l’Écosse a voté pour rester au Royaume-Uni à une faible majorité. Cependant, depuis le Brexit, les politiciens écossais se disputent un deuxième référendum sur l’indépendance.

Alors que la première ministre écossaise Nicola Sturgeon a exprimé ses condoléances au prince Philip sur les réseaux sociaux, de nombreux nationalistes écossais avaient une attitude différente.

Un utilisateur a écrit: « N’incluez pas le peuple écossais dans votre message, bon débarras pour lui. » Un autre a ajouté: « Rien à voir avec nous, pas ma monarchie et ne le sera jamais. »

Beaucoup ont creusé le passé controversé du prince Philip avec le racisme et la misogynie

S’il y a une chose qui unit les nations dans la solidarité contre le prince Philip, c’est l’indignation face à son passé problématique raciste, misogyne et ignorant.

À travers Black Twitter et ceux qui soutiennent l’anti-racisme, l’anti-sexisme et le politiquement correct en général, beaucoup se sont empressés de repousser les louanges et la gloire données au défunt prince.

Il aurait demandé une fois à une femme kényane: «Vous êtes une femme, n’est-ce pas? tout en acceptant un cadeau en Afrique.

«Si vous restez ici beaucoup plus longtemps, vous aurez tous les yeux fous», a déclaré le prince aux étudiants britanniques en échange qui vivaient à Xian, en Chine, en 1989.

«Alors, qui se drogue ici? … Il a l’air de se droguer», a-t-il demandé à un garçon de 14 ans alors qu’il était dans un club de jeunes bangladais en 2002.

Il a demandé à une cadette de la Marine qui lui avait dit qu’elle travaillait à temps partiel dans un club: « Est-ce un club de strip-tease? » en 2009.

Les accusations de racisme au sein de la famille royale ont été un sujet de conversation passionné depuis que Meghan Markle a parlé de son expérience en tant que femme noire dans la monarchie britannique.

Le prince Philip et sa famille sont connus pour avoir eu des liens étroits avec les nazis pendant son adolescence. En tant qu’enfant d’une maison royale mais brisée, il a déménagé dans plusieurs branches européennes de sa famille avant de passer son adolescence dans l’Allemagne nazie.

Cela expliquerait peut-être certaines de ses perspectives controversées, bien que la monarchie britannique puisse difficilement être absous des tendances racistes sans avoir à signaler des influences extérieures à blâmer.

Après des générations de puissance coloniale, le prince, ses ancêtres et ses descendants ont exercé une influence sur les nations et territoires opprimés. Ce n’est pas si surprenant qu’un homme dont la vie est louée et exaltée pour l’accident de sa naissance privilégiée ait eu sa part de controverse.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.