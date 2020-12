Le prince Philip est obsédé par les extraterrestres, selon la source

À 99 ans, le prince Philip se porte toujours plutôt bien. Bien qu’il ait été retiré de ses fonctions royales pendant plusieurs années, il passe son temps à la retraite à faire les choses qu’il aime, y compris le chat vidéo avec ses enfants et ses arrière-petits-enfants, se promener sur le terrain de diverses propriétés royales et lire.

L’un des sujets préférés du prince à lire est les extraterrestres. C’est l’une de ses obsessions depuis plus de 60 ans.

Prince Philip, duc d’Édimbourg | Matt Dunham – Piscine WPA / Getty Images

La carrière du prince Philip a pris fin lorsque le père de la reine Elizabeth II est décédé

Élevé par son oncle Lord Louis Mountbatten, le prince Philip était un homme de la marine. Quand lui et la reine Elizabeth se sont mariés et ont eu des enfants, il a continué à profiter de sa solide carrière navale, à gravir les échelons et à avoir la camaraderie avec ses collègues officiers.

Malheureusement, lorsque le père de la reine Elizabeth II, le roi George VI, est décédé en 1952, tout a changé. La reine monta sur le trône et le prince Philip fut contraint d’abandonner sa carrière car il la savait pour se tenir à ses côtés. Dans son nouveau livre, Longue vie à la reine! 13 règles pour vivre du plus ancien monarque de Grande-Bretagne, écrit l’auteur royal Bryan Kozlowski,

Commençant la vie royale avec un but énergique, profitant d’une carrière épanouissante et rapide dans la Royal Navy, la mort prématurée du roi a radicalement détourné ces plans. Mettant sa vie navale en suspens de manière permanente, il devint l’époux de la reine, une position vaguement vague que Philip décrivit un jour comme le faisant se sentir plus comme « une amibe sanglante » qu’un homme. Sans un rôle définissable (ou un rôle qu’il considérait comme terriblement important), Philip est devenu résolument mopey, colérique et finalement gravement malade.

Saviez-vous que le duc d’Édimbourg était en service actif dans la baie de Tokyo lorsque les Japonais se sont rendus le jour de la VJ? Son Altesse Royale a rappelé ses expériences de cette journée historique dans une interview de la BBC enregistrée en 1995. # VJDay75 #VJDay pic.twitter.com/N6outpPzYh – La famille royale (@RoyalFamily) 15 août 2020

CONNEXES: C’est ainsi que le prince Philip se sent vraiment à propos de Megxit

Le prince Philip a d’abord détesté ses fonctions royales

Se sentant comme s’il n’avait aucun but réel dans sa vie autre que de se tenir aux côtés de sa femme, les premières années du règne de la reine étaient extrêmement difficiles pour le prince Philip.

Il aurait été tellement mécontent de son nouveau poste dans la vie qu’il s’est senti malade et a été alité pendant un certain temps. «Il est tombé avec un cas grave de jaunisse – une condition souvent liée au stress et à la dépression – et a passé trois semaines angoissantes dans une pièce sombre à essayer de récupérer», écrit Kozlowski via Marie Claire.

Le prince Philip est obsédé par les extraterrestres

Pour occuper son temps en dehors de ses fonctions royales, qui comprenaient des allocutions, des fêtes et des voyages, le duc d’Édimbourg s’adonnait à d’autres passe-temps, notamment la forme physique, l’éducation de ses enfants et, selon un écrivain, une préoccupation pour les extraterrestres.

Selon The Sun, le duc a été présenté pour la première fois aux extraterrestres par Lord Mountbatten, qui a écrit un rapport officiel sur une soucoupe volante tachetée en 1955.

Depuis lors, le prince Philip n’a cessé de lire sur le sujet. Vanity Fair rapporte qu’au-delà de la quarantaine, le prince a lu, La perspective Halt, qui raconte une série d’observations d’OVNIS et de lumières inexpliquées qui ont eu lieu sur deux bases aériennes américaines dans les années 1980. Dans une lettre à l’un des co-auteurs du livre, le secrétaire particulier de Philip, le brigadier Archie Miller-Bakewell, aurait écrit: «Je suis certain qu’il sera lu avec un grand intérêt au cours de l’été.