Le prince Philip détestait tellement ses devoirs royaux qu’ils l’ont rendu malade, révèle un livre

Le prince Philip et la reine Elizabeth II se sont mariés en 1947, et bien qu’ils savaient que la reine finirait par s’asseoir sur le trône, ils n’avaient aucune idée de la rapidité avec laquelle ce moment viendrait. À l’époque, le duc d’Édimbourg était toujours un membre actif de la Royal Navy.

Malheureusement, après la mort choquante du père de la reine Elizabeth, le roi George VI, en 1952, la reine de 25 ans et jeune mère de deux enfants a été placée sur le devant de la scène dans un rôle pour lequel elle était mal préparée. Non seulement son ascension au trône a changé la vie de la reine, mais cela a également changé la dynamique de son mariage.

Le prince Philip a été contraint de démissionner de son rôle dans la marine et de devenir un compagnon d’aide à sa femme; quelque chose auquel les hommes du XXe siècle étaient totalement habitués. Le duc trouvait ses nouvelles fonctions royales ennuyeuses et épuisantes. En fait, il les a tellement méprisés au départ qu’il est tombé malade.

Le prince Philip s’est chargé des tâches domestiques de la famille royale britannique

Le prince Philip a pris en charge la prise de décision dans la maison royale britannique. « [Sarah, Duchess of York] aime toujours dire comment il «gouverne la famille royale avec une barre de fer», a déclaré un initié au Daily Beast.

En fait, même s’il leur en voulait au début, le prince Philip finit par devenir très friand de ses tâches domestiques. Dans son livre, Mon mari et moi: l’histoire de 70 ans de mariage royal par l’éditeur royal Ingrid Seward, le duc a souvent pris en charge les tâches de cuisine pour sa famille car il l’aimait et regardait souvent des séries de cuisine à la télévision.

Pourtant, il lui a fallu un certain temps pour trouver son rythme. Dans son nouveau livre, Longue vie à la reine! 13 règles pour vivre du plus ancien monarque de Grande-Bretagne, écrit l’auteur royal Bryan Kozlowski,

Commençant la vie royale avec un but énergique, profitant d’une carrière épanouissante et rapide dans la Royal Navy, la mort prématurée du roi a radicalement dérouté ces plans. Mettant sa vie navale en suspens de manière permanente, il devint l’époux de la reine, une position vaguement vague que Philip décrivit un jour comme le faisant se sentir plus comme « une amibe sanglante » qu’un homme. Sans un rôle définissable (ou un rôle qu’il considérait comme terriblement important), Philip est devenu résolument mopey, colérique et finalement gravement malade

Le prince Philip est revenu de sa retraite

En plus de cuisiner, de choisir l’éducation de ses enfants, de rester aux côtés de sa femme et d’assister à des événements et des engagements royaux, le prince Philip a toujours été passionné par le vol et l’exercice. Ses journées à l’honneur lui ont vraiment permis de profiter de sa retraite au cours des dernières années.

Cependant, à 99 ans au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), Philip est revenu sous les projecteurs. Le 15 août, le prince a pris part aux commémorations du 75e anniversaire de la Victory over Japan Day.

Il monta à bord du HMS Whelp dans la baie de Tokyo lorsque la capitulation japonaise fut signée en 1945.

Le prince Philip détestait tellement ses devoirs royaux qu’ils l’ont rendu malade

Bien que cet événement ait manifestement été extrêmement important pour le duc d’Édimbourg, il n’a pas toujours été aussi enthousiasmé par ses fonctions royales. Kozlowski révèle que Philip est devenu si malheureux pendant la première année de son règne de la reine qu’il est devenu cloué au lit.

«Il est tombé avec un cas grave de jaunisse – une condition souvent liée au stress et à la dépression – et a passé trois semaines angoissantes dans une pièce sombre à essayer de récupérer», écrit Kozlowski via Marie Claire.