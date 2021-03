Le prince Philip a été transféré dans un hôpital différent pour traiter une infection et une maladie cardiaque

LONDRES – Le prince Philip, le mari de la reine Elizabeth II, a été transféré dans un autre hôpital lundi, après avoir été admis il y a près de deux semaines.

Le palais de Buckingham a déclaré dans un communiqué que les médecins « continueront à le traiter pour une infection, ainsi qu’à effectuer des tests et des observations pour une maladie cardiaque préexistante ».

« Le duc reste à l’aise et répond au traitement mais devrait rester à l’hôpital au moins jusqu’à la fin de la semaine », indique le communiqué.

Philip, dont le titre officiel est le duc d’Édimbourg, a 99 ans. Il avait été soigné à l’hôpital privé King Edward VII. Il sera désormais à l’hôpital St Bartholomew, géré par le service national de santé. Selon son site Web, le Barts Heart Center est le plus grand service cardiovasculaire spécialisé en Europe.

La dernière déclaration que le palais a publiée remonte à mardi lorsqu’il a déclaré que le duc était «à l’aise et réagissait au traitement». Il n’a pas nommé le type d’infection qu’il avait ou dit quoi que ce soit sur sa gravité, bien qu’il ait indiqué qu’il devait rester plusieurs jours de plus.

Le jour où la déclaration a été publiée, le fils de Philip, le prince Edward, a déclaré que son père allait «beaucoup mieux».

«Il a hâte de sortir, ce qui est la chose la plus positive. Nous allons donc croiser les doigts », a déclaré Edward à Sky News.

Le prince Charles, premier né du couple royal et héritier du trône, a rendu visite à son père le 20 février.

La reine a continué ses fonctions pendant le séjour de Philip à l’hôpital. La semaine dernière, elle a encouragé le public à se faire vacciner contre le COVID-19 lors d’un appel vidéo avec des responsables médicaux.

«Une fois que vous avez reçu un vaccin, vous avez le sentiment que vous savez, vous êtes protégé, ce qui est à mon avis très important et pour autant que je sache, c’était assez inoffensif», a déclaré la reine.

« C’était très rapide, et j’ai reçu beaucoup de lettres de gens qui ont été très surpris par la facilité avec laquelle il était possible de se faire vacciner. Et le coup – ça n’a pas du tout fait de mal », a-t-elle ajouté, comparant le virus. à une peste.

La reine et Philip ont tous deux reçu leurs vaccinations Covid-19 en janvier.

Pendant la pandémie de coronavirus, le couple royal séjournait au château de Windsor, à environ 50 km à l’ouest de Londres. Le Royaume-Uni a le plus grand nombre de morts en Europe.

Philip a pris sa retraite de ses fonctions publiques en 2017 et est l’époux royal le plus ancien de l’histoire britannique.

En avril, Philip a publié une déclaration écrite faisant l’éloge des personnes impliquées dans la lutte contre le coronavirus.

Philippe et la reine ont célébré leur 73e anniversaire en novembre. Ensemble, ils ont quatre enfants – Charles, né en 1948; La princesse Anne, née en 1950; Le prince Andrew, né en 1960; et Edward, né en 1964 – avec des dizaines de petits et arrière-petits-enfants.

Philip a eu un certain nombre de problèmes de santé ces dernières années et a été hospitalisé pour la dernière fois en décembre 2019, lorsqu’il a passé quatre nuits à l’hôpital pour ce que le palais a dit être un traitement planifié d’une maladie préexistante, bien que cela n’ait pas révélé de quoi cette condition. était.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.