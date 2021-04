Le prince Philip a dit à la famille royale de ne jamais donner d’interviews personnelles, dit un ami et biographe

Un ami de longue date et biographe du prince Philip a déclaré que le regretté royal avait déconseillé à sa famille de donner des entretiens personnels pour éviter de jeter les détails de leur vie privée sous les projecteurs du public.

Gyles Brandreth a déclaré à ITV News que le duc d’Édimbourg, décédé à 99 ans le 9 avril, avait partagé ce conseil avec ses enfants et peut-être ses petits-enfants.

Le regretté prince Philip n’était pas content de voir son petit-fils le prince Harry et son épouse Meghan, duchesse de Sussex, mener une interview révélatrice avec Oprah Winfrey le mois dernier, selon l’ami et biographe de Philip. Getty Images, .

« Je sais que la règle du duc d’Édimbourg était: » Ne parlez pas de vous, ne donnez pas d’interviews personnelles « », a déclaré Brandreth. « Je le sais, et je sais qu’il l’a dit à ses enfants parce qu’il me l’a dit. J’imagine que c’est le conseil qu’il aurait également donné à ses petits-enfants. »

Cette «règle» pose la question de savoir comment Philip a pu se sentir après que son petit-fils le prince Harry et sa femme Meghan, duchesse de Sussex, aient révélé leurs problèmes personnels dans une interview à la bombe avec Oprah Winfrey le mois dernier.

Le couple a allégué des préjugés raciaux, des brimades et une froide indifférence au sein de la famille royale dans leur entretien explosif avec Winfrey qui a amené la famille à nier être raciste et à se demander s’il fallait embaucher quelqu’un pour superviser les efforts de diversité.

Selon Brandreth, Philip a fortement désapprouvé même de mener l’interview en premier lieu.

« Je sais par quelqu’un de proche qu’il pensait que l’interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey était » de la folie « et » rien de bon n’en résulterait « », a déclaré Brandreth au Daily Mail. « Je n’ai pas été surpris car c’est exactement ainsi qu’il m’a décrit les interviews télévisées personnelles données par le prince Charles et Diana, princesse de Galles, dans les années 1990. »

Le mari de la reine Elizabeth II était l’époux le plus ancien de l’histoire britannique et il appréciait avant tout l’institution de la famille royale.

« Il voulait séparer le rôle de la monarchie des personnes impliquées », a déclaré Brandreth à ITV News. « C’est une institution, et il m’a dit: » Eh bien, j’ai fait de mon mieux pour aider à le maintenir pendant que je suis ici. « »

Philip pensait que si la famille royale devrait accorder des entretiens, elle devrait éviter de parler de sa vie privée, selon Brandreth. Le royal craignait que cela ne transforme leur vie « en un feuilleton », a déclaré Brandreth à ITV News.

« Le fait que l’interview de Meghan et Harry ait été diffusée alors que Philip était à l’hôpital ne l’a pas dérangé », a également déclaré Brandreth au Daily Mail. « Ce qui l’inquiétait, c’était la préoccupation du couple pour ses propres problèmes et sa volonté d’en parler en public. » Donnez des interviews télévisées par tous les moyens « , a-t-il dit, » mais ne parlez pas de vous. « »

Malgré son mécontentement avec l’interview de Winfrey, Philip a maintenu son amour pour Harry et le considérait comme un homme bon.

« Il m’a dit: » Les gens doivent mener leur vie comme ils l’entendent « », a déclaré Brandreth.

Philip était également en désaccord avec la décision controversée de Harry et Meghan de démissionner en tant que membres actifs de la famille royale senior. Philip avait été capitaine général des Royal Marines pendant 64 ans avant qu’Harry ne lui succède en 2017, puis ne renonce au titre que trois ans plus tard.

« Le duc d’Édimbourg n’était pas content et ne pensait pas non plus qu’Harry et Meghan faisaient ce qu’il fallait pour le pays ou pour eux-mêmes », a déclaré Brandreth au Daily Mail.

Harry est maintenant de retour au Frogmore Cottage au château de Windsor pour la première fois en plus d’un an alors que la famille royale se prépare pour les funérailles de Philip samedi.

Harry et son frère aîné, le prince William, ont tous deux publié lundi des déclarations rendant hommage à leur grand-père. Cette semaine marque également la première fois que les frères sont ensemble depuis l’entrevue avec Winfrey.