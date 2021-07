Le prince Harry travaille sur des « mémoires intimes et sincères »

Le prince Harry écrit ce que son éditeur appelle un « mémoire intime et sincère ».

Le livre du duc de Sussex, actuellement sans titre, devrait sortir fin 2022.

« Le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l’ont aidé à le façonner », a annoncé Random House lundi.

« Couvrant sa vie aux yeux du public de l’enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qui l’a mené deux fois sur les lignes de front de l’Afghanistan et la joie qu’il a trouvée d’être mari et père, le prince Harry offrent un portrait personnel honnête et captivant, qui montre aux lecteurs que derrière tout ce qu’ils pensent savoir se cache une histoire humaine inspirante, courageuse et édifiante.

Les termes financiers n’ont pas été révélés. Le prince Harry reversera les bénéfices à une œuvre caritative, selon Random House.

L’annonce de lundi intervient quatre mois après que Harry et son épouse, Meghan, la duchesse de Sussex, ont fait l’actualité mondiale lors de leur entretien avec Oprah Winfrey près du domicile du couple à Montecito, en Californie. Meghan a parlé de se sentir seule et presque suicidaire avant de quitter l’Angleterre l’année dernière et Harry a reconnu les tensions avec son père, le prince Charles, au sujet de sa décision de se retirer de ses fonctions royales et de son mariage avec l’acteur américain biracial.

« Il y a beaucoup de travail là-bas », a déclaré Harry à propos de sa relation avec son père, qui avait divorcé de Diana, princesse de Galles, au moment de son accident de voiture mortel en 1997. « Je me sens vraiment déçu. Il a vécu quelque chose de similaire. Il sait à quoi ressemble la douleur. Et Archie (le fils de Harry et Meghan) est son petit-fils. Je l’aimerai toujours, mais il y a beaucoup de mal qui s’est passé.

Harry a dit à Winfrey qu’il se sentait piégé par la vie royale et que sa famille l’avait coupé financièrement et lui avait enlevé sa sécurité. Il a également reconnu que ses relations étaient tendues avec son frère, le prince William.

« J’étais piégé, mais je ne savais pas que j’étais piégé », a déclaré Harry, avant d’ajouter: « Mon père et mon frère, ils sont piégés. »

Le mois dernier, Meghan a publié le livre d’images « The Bench » via Random House Books for Young Readers.