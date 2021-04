Le prince Harry rentre chez lui en Californie après avoir assisté aux funérailles du prince Philip

Le prince Harry est rentré chez lui en Californie après avoir passé la semaine dernière au Royaume-Uni avec la famille royale pour les funérailles du prince Philip.

Le duc de Sussex est rentré sain et sauf chez lui dans la région de Los Angeles, a confirmé 45secondes.fr. Il est de retour aux États-Unis avec sa femme Meghan, duchesse de Sussex, qui ne l’a pas accompagné lors du voyage car elle est enceinte de leur deuxième enfant.

Le prince Harry, montré arrivant pour les funérailles de son grand-père, le prince Philip, est rentré chez lui en Californie. Victoria Jones / Getty Images

Harry est de retour aux États-Unis alors que sa grand-mère, la reine Elizabeth II, célèbre mercredi un sombre 95e anniversaire, quelques jours seulement après les funérailles de son mari de 73 ans.

Harry a pleuré la perte de Philip, décédé à 99 ans le 9 avril, l’appelant « un homme de service, d’honneur et de grand humour » qui était « effronté jusqu’à la fin », dans un communiqué qu’il a publié la semaine dernière.

Le voyage à l’étranger pour les cérémonies a également marqué la première fois que Harry était avec son frère aîné, le prince William, en plus d’un an. C’était aussi la première fois que les frères parlaient face à face depuis l’interview à la bombe de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey le mois dernier sur les raisons pour lesquelles ils se sont séparés de la famille royale.

William et Harry ont passé du temps à parler ensemble après l’inhumation de leur grand-père dans la voûte royale de la chapelle Saint-George. Ils n’ont pas marché ensemble au début du cortège funèbre, car Peter Phillips, 43 ans, le petit-fils aîné de la reine et du prince Philip, marchait entre eux.

De retour à la maison en Californie, Harry attendra avec impatience la naissance d’une petite sœur pour leur fils, Archie. Harry a également accepté un nouvel emploi en tant que cadre pour promouvoir un plus grand dialogue autour de la santé mentale pour la start-up BetterUp.

