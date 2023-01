Le prince Harry passe à Good Morning America pour parler de rechange

Depuis Prince-Harry et la rupture de Meghan Markle avec ses fonctions royales, le couple n’a pas hésité à partager son côté des retombées de la famille royale. Avec le prochain livre du duc de Sussex De rechange devrait sortir dans quelques jours, il n’est pas surprenant que le prince Harry continue de parler publiquement de ses mémoires ainsi que de sa relation avec sa famille. Récemment, The Hollywood Reporter a noté que lundi matin, le prince Harry s’était arrêté Bonjour Amérique pour parler de son nouveau livre. Son apparition dans l’émission fait suite à ses récentes interviews avec ITV et CBS. 60 minutes.





Au cours de la conversation, le co-animateur Michael Strahan s’est concentré sur la relation tendue du duc de Sussex avec sa famille et pourquoi le prince a décidé d’écrire un livre en premier lieu.

Le prince Harry a déclaré: « Je ne pense pas que nous puissions jamais avoir la paix avec ma famille à moins que la vérité ne soit connue. Il y a beaucoup de choses que je peux pardonner, mais il doit y avoir des conversations pour la réconciliation, et une partie de cela a être redevable. » Il a ajouté plus tard : « La seule façon dont je peux nous protéger et la seule façon dont je peux corriger ces faussetés est d’écrire quelque chose, la vérité, au même endroit. Et j’accepte pleinement qu’écrire un livre, c’est de toute façon nourrir la bête. »





Le prince Harry a déclaré que le titre de ses mémoires était une étiquette « utilisée contre lui »

Le duc de Sussex a ensuite expliqué le titre de son nouveau livre, affirmant qu’il s’agissait d’une étiquette qui avait été « utilisée contre lui ». En ce qui concerne le prince Harry, le terme de réserve fait référence à son statut royal, car son frère, le prince William, est l’héritier du trône. Le duc de Sussex a alors déclaré que lorsqu’il s’agissait de ces labels, la presse britannique alimentait l’idée d’une concurrence entre les deux frères. Il a ensuite utilisé des histoires médiatiques telles que la prétendue querelle entre les épouses du frère et des histoires de Markle qui aurait bouleversé d’autres membres de la famille royale comme preuve que la presse britannique avait tenté d’attiser les tensions entre le prince William et lui-même.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait que sa défunte mère, la princesse Diana, penserait de la relation actuelle entre ses fils, le prince Harry a répondu qu’il pensait qu’elle ne serait pas heureuse. « Je pense qu’elle serait triste », a-t-il déclaré. « Je pense qu’elle aurait le cœur brisé que ça se soit terminé là où ça s’est terminé. Je pense qu’elle aurait le cœur brisé du fait que William, son bureau faisait partie de ces histoires. »

Strahan a également demandé au prince Harry s’il envisagerait un jour de reprendre son ancien rôle de royal en activité. Le duc de Sussex a déclaré: « Je ne pense pas que ce sera jamais possible. Je ne pense pas que, vous savez, même s’il y avait un accord ou un arrangement entre moi et ma famille, il y a un tiers [the British press] qui va tout faire pour s’assurer que ce n’est pas possible. Ne pas nous empêcher de revenir en arrière, mais le rendre insurvivable. »

Pourtant, le duc de Sussex a noté qu’il ne pourrait jamais se déconnecter complètement de sa famille. Il a dit: « Il n’y a aucune version de moi capable de s’en sortir. »