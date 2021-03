Le prince Harry, Meghan Markle et Archie en vedette sur une nouvelle photo de famille

Un jour après l’interview historique d’Oprah Winfrey avec le duc et la duchesse de Sussex – au cours de laquelle le couple a révélé qu’il attendait une fille – le photographe Misan Harriman lundi a partagé une nouvelle photo du prince Harry et de l’ancienne Meghan Markle en l’honneur de la Journée internationale de la femme.

Cette nouvelle photo du prince Harry et de l’ancienne Meghan Markle avec son fils Archie a été publiée lundi. Misan Harriman / Le duc et la duchesse de Sussex via Getty Images

Harriman a écrit: « Quelle merveilleuse nouvelle à célébrer à l’occasion de la Journée internationale de la femme! Félicitations mes amis et bienvenue au #girldad club. »

La photo en noir et blanc montre Harry et Meghan debout près l’un de l’autre, pieds nus sur l’herbe près d’un arbre en expansion, avec leur fils Archie, 1 an, posant sa tête sur son épaule. Les visages d’Archie et de Harry sont cachés, mais Meghan est souriante et radieuse.

La photo semble avoir été prise au même endroit qu’une photo publiée en février lorsque le couple a annoncé qu’il attendait leur deuxième enfant, même si celui-ci ne présentait pas Archie et Meghan portait une robe différente. Cette photo a également été prise par Harriman.

La photo fait suite à l’interview de Winfrey, qui a été diffusée dimanche soir et a attiré plus de 17 millions de téléspectateurs. Au cours de cette discussion, le couple a révélé le sexe de leur prochain enfant et a indiqué qu’ils auraient «fini» après avoir eu deux enfants.

Quand Harry a découvert qu’il serait bientôt le père d’une petite fille, il a dit que c’était « incroyable ».

« Avoir un enfant, un ou deux, serait incroyable, mais avoir un garçon et ensuite une fille, que demander de plus? » il a continué. « Maintenant, nous avons notre famille. Nous avons nous quatre et nos deux chiens, et c’est génial. »