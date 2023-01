Le prince Harry était amoureux de cette actrice de Friends

célébrités

Le prince Harry a présenté son livre In the Shadow où il y a de nombreuses confessions intéressantes telles que l’amour qu’il a ressenti pour une actrice de Friends dans le passé.

©GettyPrince-Harry

Les prince Harry aujourd’hui il est marié à Meghan Markle et bien que le couple ait traversé des tempêtes lorsqu’il faisait partie intégrante de la monarchie anglaise, ils vivent aujourd’hui leur vie sans ces pressions et sont dans un moment de révélations, à la fois à cause du documentaire qu’ils ont créé en Netflix quant au livre que le fils de Diana et Carlos présentera le 10 janvier, où il y a de la place pour de nombreuses surprises.

Dans ce contexte, la prince Harry a raconté de nombreuses histoires sur ces moments où il était considéré comme le « faire la fête » de la famille royale mais encore plus intéressante est la révélation que ce jeune homme était profondément amoureux d’une actrice de la comédie américaine populaire copains: Courtney Coxqui dans cette émission télévisée a prêté son corps à Monica Geller.

L’amour platonique d’Harry

Les prince Harry Elle raconte dans ses mémoires qu’à une occasion l’actrice a quitté son domicile car elle devait voyager et qu’un de ses amis a pris possession de la résidence pour s’occuper des lieux, alors l’ancien membre de la famille royale en a profité pour s’y présenter. comme quelque chose « attrayant et amusant »C’est du moins ce qu’il ressentait, jusqu’à ce que Courtney Cox apparu à la porte de sa maison.

C’est alors que la timidité a pris le dessus. Duc de Sussex bien que le propriétaire de la maison ait insisté pour que tout le monde reste à la place. Qu’a pensé Harry à ce moment-là ? « C’était Monique. Et j’étais comme Chandler. Je me demandais si j’aurais jamais le courage de lui dire. »quelque chose qui aurait sûrement pu changer le destin de nombreuses personnes s’il y avait eu une coïncidence entre l’actrice et le Prince.

Comment Harry a-t-il résolu la situation ? Rappelons-nous qu’autrefois le mari de Meghan Markle Il était assez excessif avec sa consommation et c’était l’un de ces comportements qui a fini par se produire cette nuit-là : « Mon partenaire et moi avons pris plusieurs champignons, les avons avalés et les avons arrosés de tequila »quelque chose qui l’a sûrement laissé incapable même de se sentir timide devant la beauté de Courtney Cox. Ça va?

