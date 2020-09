Le prince Harry et la duchesse Meghan concluent un méga-accord avec Netflix!

02.09.2020 21h21

Votre avenir professionnel prend forme après le “Megxit”: le prince Harry et la duchesse Meghan ont conclu un accord avec le service de streaming Netflix! Le couple se glissera dans le rôle de producteur.

Le prince Harry (35 ans) et la duchesse Meghan (39 ans) ont décroché un gros travail. Le couple a fondé sa propre société de production et produira du contenu exclusivement pour Netflix, comme l’a rapporté pour la première fois le “New York Times”. Le contrat pluriannuel comprend la production de séries scénarisées, de séries documentaires, de documentaires, de formats pour enfants et de longs métrages.

Le couple Sussex aimerait se consacrer aux questions qui leur tiennent à cœur dans les productions et soutenir les sujets sur lesquels leur organisation à but non lucratif nouvellement fondée Archewell a également mis l’accent. Plusieurs projets sont déjà en cours de développement, dont un documentaire sur la nature et une série animée axée sur l’inspiration des femmes. “Grâce à notre travail avec diverses organisations, nous avons attiré l’attention sur les gens et leurs préoccupations partout dans le monde. Maintenant, nous voulons créer un contenu qui informe mais donne aussi de l’espoir”, explique le couple dans un communiqué.

Netflix comme “maison créative”

“Harry et Meghan ont inspiré des millions de personnes à travers le monde par leur authenticité, leur optimisme et leur leadership”, a déclaré le co-PDG de Netflix Ted Sarandos dans un communiqué. «Nous sommes extrêmement fiers que vous ayez choisi Netflix comme votre maison de création – et nous sommes impatients de partager avec vous des histoires qui peuvent aider à renforcer la persévérance et à améliorer la compréhension pour les publics du monde entier. “

Dans leur nouveau rôle de parents, il est important pour eux de créer des programmes familiaux inspirants et de promouvoir une narration puissante et véridique, soulignent le prince Harry et la duchesse Meghan. “Nous sommes ravis de travailler avec Ted et l’équipe de Netflix, dont la portée sans précédent nous aidera à partager un contenu percutant qui peut créer le changement.”

Aussi intéressant:

Modèles de rôle célèbres

Le prince Harry a récemment fait ses débuts sur Netflix: dans le documentaire “Rising Phoenix”, qui montre l’histoire des Jeux paralympiques et des athlètes de démonstration individuels, le Royal a également son mot à dire. Avec leur contrat Netflix, Harry et Meghan suivent l’exemple de nombreuses stars telles que Barack (59) et Michelle Obama (56), Shonda Rhimes (50) et Ryan Murphy (54), qui ont tous réalisé des projets pour le géant du streaming. Selon le “New York Times”, Netflix fait beaucoup de progrès pour coopérer avec des stars bien connues. L’accord avec Harry et Meghan pourrait s’élever à environ 100 millions de dollars.

Le couple Sussex, qui a officiellement démissionné de ses fonctions dans la famille royale britannique en tant que Senior Royal fin mars, a récemment acheté une maison dans la ville côtière californienne de Santa Barbara et y vit depuis avec leur fils Archie, âgé d’un an. Depuis lors, on attend avec impatience les cheminements de carrière que les deux prendront.

(jom / spot)