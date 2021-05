Le prince Harry est critiqué pour avoir qualifié le premier amendement de «  bonkers  »

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, découvrent que la vie aux États-Unis s’accompagne également de beaucoup d’examen et de critiques.

Harry fait face à des réactions négatives pour les récents commentaires qu’il a faits sur un podcast sur le premier amendement, tandis que lui et Meghan ont constaté que plus ils ouvraient leur vie – dans divers projets allant d’un podcast Spotify à un spécial Apple TV + sur la santé mentale, ainsi que leur interview à la bombe avec Oprah Winfrey en mars – plus ils font face à un examen minutieux.

Le duc de Sussex est devenu la cible de critiques conservatrices cette semaine pour ses commentaires à Dax Shepard et Monica Padman sur le podcast «Armchair Expert» lors de la discussion des intrusions des paparazzi alors qu’ils vivaient en Californie.

« Je ne veux pas commencer à suivre la voie du premier amendement parce que c’est un sujet énorme et que je ne comprends pas parce que je ne suis ici que depuis peu de temps, mais vous pouvez trouver une faille dans n’importe quoi. et vous pouvez capitaliser ou exploiter ce qui n’est pas dit plutôt que de confirmer ce qui est dit », a-t-il déclaré. « Je crois que nous vivons à une époque où nous avons certains éléments des médias qui redéfinissent ce que signifie la confidentialité. »

« J’ai tellement de choses que je veux dire sur le premier amendement comme je le comprends en quelque sorte, mais c’est dingue », a-t-il ajouté plus tard.

La Grande-Bretagne a des lois beaucoup plus strictes contre la diffamation et la protection de la vie privée par rapport aux protections du Premier Amendement aux États-Unis. Les commentaires d’Harry ont par la suite touché une corde sensible.

« Bien qu’il puisse dire ça », le sénateur républicain du Texas Ted Cruz tweeté Dimanche.

« Harry, nous n’avons vraiment pas besoin de vous venant d’Angleterre pour nous donner des conférences sur le premier amendement », a déclaré l’animateur de Fox News Sean Hannity lors de son émission lundi. « C’est ce que vivent les personnalités publiques en Amérique. »

Le couple a déménagé en Californie et s’est retiré de ses fonctions de membres supérieurs de la famille royale en partie pour échapper à l’attention des médias au Royaume-Uni. Cependant, ils se sont présentés publiquement avec une foule de projets, notamment un accord Netflix, un prochain livre pour enfants de Meghan et le nouvel emploi de Harry dans une entreprise de la Silicon Valley.

« Je pense que ce qui commence à irriter beaucoup de gens de ce côté de l’étang, ce sont les demandes constantes de confidentialité, et pourtant nous en savons plus sur le prince Harry et Meghan Markle qu’avant parce qu’ils ont choisi de lever le couvercle. beaucoup de questions très privées », a déclaré aujourd’hui mardi la commentatrice royale de NBC News, Daisy McAndrew.

Leur dernier projet est la participation de Harry à la série documentaire « The Me You Can’t See » avec Winfrey sur Apple TV +, qui sortira le 21 mai. Une bande-annonce émouvante pour la série est sortie lundi dans laquelle Harry et d’autres comme Lady Gaga, Glenn Close et la star de la NBA DeMar DeRozan partagent leurs difficultés avec les problèmes de santé mentale.

«Prendre cette décision de recevoir de l’aide n’est pas un signe de faiblesse», dit Harry dans la bande-annonce. « Dans le monde d’aujourd’hui, plus que jamais, c’est un signe de force. »