Le prince Harry dit que la mort de sa mère a «  laissé un énorme trou en moi  » dans un nouvel essai

Le prince Harry parle de la mort de sa mère, la princesse Diana, dans l’espoir d’aider les enfants à faire face à leur propre perte.

Le duc de Sussex a révélé les détails de son chagrin durable dans un avant-propos du prochain livre «Hospital by the Hill» écrit par Chris Connaughton et illustré par Fay Troote. Dans l’avant-propos, Harry réfléchit à la perte qu’il a subie il y a 23 ans à la suite de la mort tragique de sa mère alors qu’il n’avait que 12 ans.

«Si vous lisez ce livre, c’est parce que vous avez perdu votre parent ou un être cher, et même si j’aurais aimé pouvoir vous serrer dans mes bras maintenant, j’espère que cette histoire pourra vous réconforter en sachant que vous êtes pas seul », a-t-il écrit dans l’avant-propos, obtenu par AUJOURD’HUI. «Quand j’étais un jeune garçon, j’ai perdu ma mère. À l’époque, je ne voulais pas y croire ni l’accepter, et cela a laissé un énorme trou en moi. Je sais ce que vous ressentez et je tiens à vous assurer qu’avec le temps, ce trou sera rempli d’amour et de soutien. »

Il a poursuivi en écrivant: «Nous faisons tous face à la perte d’une manière différente, mais quand un parent va au paradis, on m’a dit que leur esprit, leur amour et les souvenirs d’eux ne le font pas.

La princesse Diana, princesse de Galles avec ses fils le prince William et le prince Harry le 7 mai 1995 à Londres, en Angleterre. Getty Images

«Ils sont toujours avec vous et vous pouvez les garder pour toujours», a-t-il déclaré. «Je trouve que c’est vrai.»

Il a ajouté: «Maintenant, je ne les ai jamais rencontrés, mais je sais que cette personne était spéciale pour vous, et c’était quelqu’un d’incroyablement gentil, attentionné et aimant à cause de l’endroit où ils choisissaient de travailler.»

Le livre, qui sera publié pour marquer la Journée nationale de réflexion du Royaume-Uni le 23 mars, raconte l’histoire d’un jeune qui doit accepter la perte de sa mère, une travailleuse de première ligne dans un hôpital. Il aborde des sujets tels que le deuil et est publié dans le but d’aider les enfants ou les jeunes qui ont perdu des êtres chers à cause du COVID-19 pendant la pandémie.

«Aider les autres est l’une des tâches les plus importantes que l’on puisse faire», a poursuivi l’avant-propos. «Vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez vous sentir triste, vous pouvez vous sentir en colère, vous pouvez vous sentir mal. Ce sentiment passera. Et je vous ferai une promesse – vous vous sentirez mieux et plus fort une fois que vous serez prêt à parler de ce que cela vous fait ressentir.

Le livre sera fourni gratuitement à tout enfant ou jeune au Royaume-Uni qui a été affecté par ces événements, selon un communiqué de presse.

Harry a terminé sur une note optimiste en écrivant: «J’espère que ce livre vous aidera à vous rappeler à quel point votre parent ou votre être cher était spécial. Et comme vous êtes spécial aussi. «

Au fil des ans, Harry et le prince William ont été francs sur leur chagrin après avoir perdu leur mère à 12 et 15 ans, respectivement.

Dans le documentaire de la BBC One «Football, Prince William and Our Mental Health» diffusé en mai 2020, William a déclaré que ne pas avoir sa mère était «parfois accablant».

« Quand tu as vécu quelque chose de traumatisant dans la vie, c’est-à-dire que ton père n’était pas là, ma mère mourant quand j’étais plus jeune, tes émotions reviennent à pas de géant parce que c’est une phase très différente de la vie, et il n’y a personne là pour vous aider », a-t-il expliqué.

En octobre 2019, Harry a décrit la mort de sa mère comme «une blessure qui se purifie» dans le documentaire d’ITV «Harry & Meghan: un voyage africain».

«Je pense que faire partie de cette famille, dans ce rôle, dans ce travail, chaque fois que je vois une caméra, chaque fois que j’entends un clic, chaque fois que je vois un flash, ça me ramène tout de suite», a-t-il expliqué . « Donc, à cet égard, c’est le pire rappel de sa vie, par opposition au meilleur. »

