Le prince Harry compare sa famille au Truman Show

Beaucoup croyaient que La Couronne c’était le seul ennui que la reine Elizabeth avait subi au cours de l’année écoulée. Cependant, lorsque le prince Harry a décidé de lancer ce qui est devenu connu sous le nom de « Megxit », c’est-à-dire de se dissocier complètement de sa famille, les problèmes ont commencé et pour le pire.

Au-delà de ça La Couronne, déjà avec quatre saisons sur Netflix, n’a laissé aucun des Windsors à l’aise, le fait que l’un d’entre eux, dans ce cas Harry, ait décidé de les quitter était « la plus grande douleur pour Elizabeth II», Ou alors il a admis publiquement. Et, bien qu’il semble que les comptes aient été réglés lorsque le prince a été vu aux funérailles de son grand-père, Philip d’Edimbourg, ils ne l’ont pas été.

Le prince Harry aux funérailles de Philippe d’Édimbourg. Photo: (Getty)



Est-ce que, après l’interview que le deuxième fils de Lady Diana et sa femme, l’actrice Meghan Markle a donnée à Oprah Winfrey, les liens ont été rompus. Pero, dicen que el dolor une a las familias y eso pareció cuando el duque de Sussex viajó a su país una vez que se conoció la muerte del Príncipe consorte de la Reina, no obstante, ahora él volvió a atacar a la monarquía y fue por beaucoup plus.

Lors d’un entretien avec Dax Shepard, Harry s’est penché sur différents sujets qui le concernent aujourd’hui, parmi lesquels la santé mentale, car la semaine prochaine, il fera la première de la série. Le moi que tu ne peux pas voir (Le moi que tu ne peux pas voir) où il racontera différents problèmes psychologiques que certaines des stars les plus importantes du monde ont traversées. C’est pourquoi, comme il l’a dit avec Winfrey, la psychologie est très importante pour lui car elle l’a aidé à ouvrir les yeux sur ce qu’il voulait vraiment pour sa vie.

À tel point que, lorsque le journaliste a demandé au prince ce que signifie être à l’intérieur.un petit groupe de personnes observé partout dans le monde« , Il a répondu: »C’est un croisement entre le Truman Show et le fait d’être dans un zoo.». Et puis il a ajouté: «Le plus difficile pour moi était qu’en étant né là-bas, vous héritiez des traits, des éléments et sans pouvoir décider».

Bien que, après ces mots d’ouverture durs, le chef de la Sussex House ait fait référence à sa mère, Lady Diana et, c’est précisément cela qui La Couronne cela peut vous intéresser. Au-delà du fait que Peter Morgan a déjà confirmé que Meghan et Harry sont écartés de la série, les mots durs de l’un de ses enfants peuvent donner la vérité sur ce qui se passe dans la cinquième saison.

Le prince Harry ne voulait pas répéter l’histoire. Photo: (Getty)



« C’est le travail: sourire et tenir bon. Le supporter. Mais au début de la vingtaine, je me suis dit: «Je ne veux pas de ce travail, je ne veux pas être ici, je ne veux pas faire ça. Regarde ce qu’ils ont fait à ma mère, comment vais-je m’installer, avoir une femme, une famille quand je sais ce qui va se passer à nouveau», A déclaré le jeune frère du prince William. Et, pour conclure, il a affirmé qu’il était maintenant beaucoup plus libre puisque, par exemple, il pouvait sortir faire une balade à vélo avec son fils Archie alors qu’il ne le pouvait pas auparavant.