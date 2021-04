Le prince Harry assistera aux funérailles de son grand-père, le prince Philip sans Meghan Markle

Le prince Harry se rendra au Royaume-Uni pour assister aux funérailles du prince Philip, peut confirmer AUJOURD’HUI. Philip, le mari de la reine Elizabeth II et l’époux le plus ancien de l’histoire britannique, est décédé le 9 avril à l’âge de 99 ans.

Le prince Harry et le prince Philip, duc d’Édimbourg, assistent à la finale de la Coupe du monde de rugby 2015 le 31 octobre 2015 à Londres, en Angleterre. Getty Images

Le duc de Sussex devrait suivre tous les protocoles COVID-19 en place pour les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni.Sa femme, Meghan, la duchesse de Sussex avait fait tout son possible pour voyager avec le duc mais n’avait pas reçu l’autorisation de le faire de sa part. médecin. L’ancienne Meghan Markle est actuellement enceinte du deuxième enfant du couple et le bébé est attendu cet été.

Harry, le plus jeune fils du prince Charles, est connu pour avoir été proche de son grand-père. Ils avaient une histoire commune de service militaire – Philip dans la marine britannique et Harry dans l’armée britannique – et après qu’Harry et sa famille ont déménagé en Californie l’année dernière, ils resteraient en contact via des appels vidéo.

Meghan, duchesse de Sussex, n’assistera pas aux funérailles du prince Philip sur les conseils de son médecin. Les funérailles auront lieu samedi prochain. Le prince Harry sera présent. – Keir Simmons (@KeirSimmons) 10 avril 2021

Le duc d’Édimbourg a marché avec ses petits-fils Harry et le frère aîné de Harry, le prince William, après le décès de leur mère, la princesse Diana, il y a près de 24 ans. Philip aurait dit à Harry et William qu’il «marcherait si vous marchez» et a tenu parole le jour du service funèbre de Diana. Il a rejoint Harry, William et leur père Charles, pour le cortège funèbre de Diana à Londres le 6 septembre 1997. La famille a marché du palais de Kensington, où Diana avait autrefois vécu, à l’abbaye de Westminster, où le service funèbre a eu lieu.

Philip a également eu l’occasion de rencontrer le premier-né de Harry, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, son huit arrière-petit-enfant il y a près de deux ans. Harry et Meghan se sont réunis au château de Windsor en mai 2019 pour présenter leur fils Archie au duc d’Édimbourg et à la reine.

Vendredi, le palais de Buckingham a annoncé le décès de Philip dans une brève déclaration. « C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg », a commencé le communiqué.

« Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. … La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte. »

Peu de temps après l’annonce de la mort de Philip, le duc et la duchesse de Sussex ont mis à jour le site Web de leur société de production, Archewell, avec un simple message de gratitude.

Le message sur la première page disait: «À la mémoire de Son Altesse Royale, le duc d’Édimbourg, 1921-2021. Merci pour votre service… vous nous manquerez beaucoup. »

Selon un communiqué de presse du palais de Buckingham samedi, le service funèbre de Philip est prévu le 17 avril à la chapelle Saint-George du château de Windsor et sera précédé d’une procession cérémonielle sur le terrain du château. Son cercueil repose actuellement dans la chapelle privée, également au château de Windsor, et y restera jusqu’à l’enterrement.

La reine et les membres de la famille royale britannique devraient assister aux funérailles de Philip. La famille royale a également entamé hier une période de deuil royal de deux semaines, selon le souhait de la reine.

En rapport: