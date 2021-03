Le prince Harry a parlé à William et Charles pour la première fois depuis l’interview d’Oprah

Le duc et la duchesse de Sussex ont donné au monde beaucoup de choses à dire lorsqu’ils se sont assis avec Oprah Winfrey pour un dire-tout qui couvrait un certain nombre de sujets controversés – d’alléguer un manque général de soutien à leur égard au sein de la famille royale britannique aux allégations commentaires racistes de membres de la famille non identifiés.

Mais quelques jours après l’interview, il semblait qu’il n’y avait eu aucune discussion entre le prince Harry et ses camarades de la famille royale.

Du moins jusqu’à maintenant.

Jeudi dernier, le prince William a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas parlé à Harry, ajoutant: «Mais je le ferai.» Et évidemment, il l’a fait – tout comme leur père et futur roi, le prince Charles.

Selon Gayle King de CBS, qui a parlé à Harry et à l’ancienne Meghan Markle par téléphone après leur rencontre avec Winfrey, son ami de longue date, Harry a maintenant été en contact avec son frère et son père à la suite de l’interview. Cependant, les conversations qui ont eu lieu n’ont pas nécessairement rapproché la famille d’une résolution.

On a dit que les pourparlers n’étaient «pas productifs», mais King a noté que le couple était heureux d’avoir ouvert les voies de communication.

«Je pense que ce qui est toujours bouleversant pour (Harry et Meghan), c’est que le palais ne cesse de dire qu’ils veulent résoudre le problème en privé», a expliqué King. «Mais pourtant, ils croient que ces fausses histoires sortent qui sont toujours très désobligeantes contre Meghan.»

Lorsqu’il est contacté par NBC News, Buckingham Palace a déclaré qu’il ne ferait pas de commentaire sur les conversations privées.

Dans la semaine qui a précédé la diffusion de Harry et Meghan’s tell-all, un journal britannique a fait état d’allégations d’intimidation contre la duchesse de Sussex datant de 2018, qui ont ensuite déclenché une enquête de Buckingham Palace.

Quant au désir de la famille royale de résoudre les problèmes en privé, le mot vient directement de la reine Elizabeth II elle-même.

« Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan », a déclaré le monarque dans un communiqué publié par Buckingham Palace la semaine dernière. «Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. »

La reine a ajouté: «Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés.»