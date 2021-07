Le prince George vole la vedette avec sa douceur lors de la finale de l’Euro 2020

La gentillesse du prince George est ce qui a volé la vedette lors de la finale de l’Euro 2020.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont assisté au match entre l’Angleterre et l’Italie avec leur fils aîné le dimanche 11 juillet au stade de Wembley.

Le prince William de Grande-Bretagne, au premier plan à droite, avec son épouse Kate et leur fils Prince George, au centre, applaudissent lors de la cérémonie avant le match de finale du championnat de football Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie au stade de Wembley à Londres, le dimanche 11 juillet 2021. Carl Recine / AP

Le match de dimanche marquait la première fois que l’équipe masculine d’Angleterre disputait une finale de football depuis 1966, a rapporté NBC News. Le prince William, président de la Football Association, et le prince George avaient de nombreuses raisons de célébrer pendant le match, ce qui a conduit à une poignée de moments précieux entre le duo père et fils.

À un moment donné, le prince George semblait rire fort alors que William se penchait et applaudissait à côté de lui après un but marqué par l’Anglais Luke Shaw. Dans un autre doux moment, le jeune prince a semblé applaudir bruyamment avant d’embrasser sa mère, Catherine, duchesse de Cambridge, dans un gros câlin.

Catherine, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge et le prince William, duc de Cambridge, sont vus lors du match de football final de l’Euro 2020 entre l’Italie et l’Angleterre au stade de Wembley le 11 juillet 2021. FRANK AUGSTEIN / PISCINE / AFP via Getty Images

Le prince George et son père portaient des ensembles presque identiques, enfilant des costumes bleu marine avec des cravates rouges, blanches et bleues. Le prince de 7 ans portait une chemise bleu clair tandis que William portait une chemise blanche impeccable. L’ancienne Kate Middleton portait un blazer d’un blanc éclatant agrémenté d’une paire de boucles d’oreilles rouges assorties aux couleurs du drapeau anglais.

Le tournoi était initialement prévu pour l’été dernier, mais a été retardé en raison de la pandémie. Plus de 60 000 fans ont pu assister au match au stade de Wembley à Londres. En fin de compte, l’Italie a battu l’Angleterre en finale après une séance de tirs au but, remportant la fusillade 3-2.

Père et fils portaient des costumes assortis. Eamonn McCormack – UEFA / UEFA via Getty Images

Sur le Kensington Royal officiel Twitter compte, le prince William a partagé une note de soutien à l’équipe d’Angleterre après la défaite.

« Déchirant. Félicitations @Azzurri pour une belle victoire », peut-on lire dans le message. « @England, vous êtes tous venus de si loin, mais malheureusement, cette fois, ce n’était pas notre journée. Vous pouvez tous garder la tête haute et être si fiers de vous – je sais qu’il y a plus à venir. W. «

@Angleterre, vous êtes tous venus de si loin, mais malheureusement cette fois ce n’était pas notre jour. Vous pouvez tous garder la tête haute et être si fiers de vous – je sais qu’il y a plus à venir. W – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 11 juillet 2021

Le samedi 10 juillet, l’Instagram officiel de la famille royale a publié une photo de retour de la reine Elizabeth II de cinq décennies auparavant, ainsi qu’une série de photos de l’équipe de football d’Angleterre pour célébrer leur arrivée en finale. La légende contenait une note de la reine, envoyant un message à Gareth, Southgate, le manager de l’Angleterre.

« Il y a 55 ans, j’ai eu la chance de présenter la Coupe du monde à Bobby Moore et j’ai vu ce que cela signifiait pour les joueurs, la direction et le personnel de soutien d’atteindre et de remporter la finale d’un grand tournoi de football international », a-t-elle écrit. « Je veux vous adresser à tous mes félicitations et celles de ma famille pour avoir atteint la finale des Championnats d’Europe, et vous adresser mes meilleurs vœux pour demain avec l’espoir que l’histoire enregistrera non seulement votre succès mais aussi l’esprit, l’engagement et l’orgueil avec lequel vous vous êtes conduits.

William a partagé son propre message personnel sur Instagram avant le match de dimanche pour envoyer son soutien à l’équipe masculine d’Angleterre.

« Gareth, Harry et tous les membres de l’équipe d’Angleterre sur et en dehors du terrain, je veux juste vous souhaiter la meilleure des chances pour ce soir », a-t-il déclaré. « Quelle performance d’équipe cela a été. Chaque membre de l’équipe a joué son rôle et toute l’équipe d’arrière-plan a bien été vraiment essentielle. »

Il a poursuivi en ajoutant: « Je ne peux pas vraiment croire que cela se produise. Tellement excitant. Je vous souhaite simplement la meilleure des chances. Vous faites ressortir le meilleur de l’Angleterre et nous sommes tous derrière vous. Tout le pays est derrière vous . Alors, ramenez-le à la maison. »

Tellement fan de foot ! alliance dpa/photo via Getty I

Le mois dernier, la famille royale a rejoint une foule de 40 000 personnes lorsqu’elle a assisté à un match du Championnat d’Europe de l’UEFA au stade de Wembley pour regarder le match entre l’Angleterre et l’Allemagne.

De la même manière, William et Prince George portaient des costumes bleu marine presque identiques tandis que Kate enfilait un blazer rouge vif orné de gros boutons dorés.