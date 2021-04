Le prince Charles rompt le silence après la mort de son père, le prince Philip

Le prince Charles rompt son silence après la mort de son père, le prince Philip.

Le prince de Galles, 72 ans, a publié une déclaration samedi et s’est joint aux millions de personnes pleurant publiquement son père, le duc d’Édimbourg, décédé vendredi à l’âge de 99 ans.

Le prince Philip, duc d’Édimbourg et le prince Charles, prince de Galles le 27 octobre 2016 à Poundbury, Dorset. Mark Cuthbert / Presse britannique via Getty Images

« Je tenais particulièrement à dire que mon père, pendant les 70 dernières années, je suppose, a rendu le service le plus remarquable et le plus dévoué à la reine, à ma famille et au pays, mais aussi à l’ensemble du Commonwealth », a déclaré Charles. dans une déclaration publiée par Clarence House.

« Comme vous pouvez l’imaginer, ma famille et mon père me manquent énormément. C’était une figure très aimée et appréciée et en dehors de toute autre chose, je peux l’imaginer, il serait si profondément touché par le nombre d’autres personnes ici et ailleurs autour du monde et le Commonwealth, qui aussi je pense, partagent notre perte et notre chagrin. «

Charles a remercié les personnes en deuil qui ont envoyé de bons vœux et honoré publiquement l’héritage de son défunt père.

« Mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense que par-dessus tout, aurait été étonnée par la réaction et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet et de ce point de vue, nous sommes, ma famille, profondément reconnaissants pour tout cela, « A déclaré le prince Charles. « Cela nous soutiendra dans cette perte particulière et en ce moment particulièrement triste. Merci. »

Le duc d’Édimbourg était l’époux le plus ancien de l’histoire britannique et le membre le plus âgé de la famille royale. Une cérémonie funéraire aura lieu samedi prochain dans la chapelle Saint-George du château de Windsor, a déclaré samedi un porte-parole du palais de Buckingham.

« Bien que ce soit naturellement une période de tristesse et de deuil pour la famille royale et les nombreux autres qui ont connu ou admiré le duc d’Édimbourg, on espère que les jours à venir seront également considérés comme une occasion de célébrer une vie remarquable – remarquable à la fois en termes de sa vaste contribution et de son héritage durable », a-t-il déclaré.

Le prince Harry assistera aux funérailles de son grand-père et suivra les protocoles COVID-19 pour les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni ainsi que pendant son séjour dans le pays, peut confirmer 45secondes.fr.

L’ancienne Meghan Markle, actuellement enceinte du deuxième enfant du couple. ne voyagera pas, car elle n’a pas reçu d’autorisation médicale de son médecin.

